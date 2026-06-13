Parkour e break dance a Molfetta: uno spazio sicuro e gratuito per i ragazzi fino a domenica

Annunci

Uno spazio sicuro per i ragazzi che vogliono scatenarsi con gli sport urbani sarà aperto fino a domenica 14 giugno nell’area esterna del Gran Shopping Molfetta con Feel the street, l’iniziativa organizzata con l’associazione sportiva Street is Culture e Jet’s Spa Sb. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere aggregazione, inclusione, creatività e benessere attraverso discipline sportive sempre più apprezzate dalle nuove generazioni come skate, parkour e break dance, offrendo a bambini e ragazzi un’opportunità di apprendimento e divertimento in un contesto sicuro e divertente come l’outdoor del Gran Shopping Molfetta, recentemente rinnovato e ancora più adatto ad ospitare eventi all’aperto.

I giovani dai 4 ai 16 anni possono partecipare gratuitamente a sessioni didattiche di skate, parkour, break dance e giochi di cooperazione, guidate da istruttori certificati. Le attività si svolgono ogni pomeriggio, dalle 15 alle 20, all’interno dell’area appositamente allestita negli spazi esterni del centro commerciale.

L’iniziativa nasce in collaborazione con Jet’s SPA SB e Street Is Culture, associazioni sportive e organizzazioni di volontariato del territorio che insieme, attraverso spazi informativi e momenti di approfondimento, contribuiscono a sensibilizzare giovani e famiglie sui temi della partecipazione, dello sport e della cittadinanza attiva.

La partecipazione alle attività è gratuita e accessibile previa registrazione online oppure direttamente al Gran Shopping Molfetta o tramite QR Code dedicato. Tutti i partecipanti sono coperti da assicurazione durante lo svolgimento delle attività.

Con Feel The Street il Gran Shopping Molfetta conferma il proprio impegno nella promozione di iniziative a forte valore sociale e aggregativo, capaci di valorizzare il ruolo dello sport come strumento di crescita personale, inclusione e condivisione all’interno della comunità.