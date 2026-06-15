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A Bari c’è la data: il nuovo store Action inaugura il 27 giugno all’Ipercoop

Il colosso del discount non-food apre le porte del suo secondo punto vendita

Pubblicato da: redazione | Lun, 15 Giugno 2026 - 11:29
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  • 54 sec
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Il piano di espansione commerciale a Bari segna un nuovo traguardo nel quartiere Japigia. La catena internazionale Action, specializzata nel discount non alimentare, inaugurerà, secondo le prime indiscrezioni, il suo secondo store cittadino il prossimo 27 giugno. La nuova sede prende forma all’interno degli spazi dell’Ipercoop di Japigia, posizionandosi precisamente nella galleria commerciale accanto al punto vendita Expert.

L’apertura segue un cronoprogramma serrato. I lavori di allestimento all’interno della struttura erano iniziati lo scorso 13 maggio e la macchina organizzativa ha proceduto a ritmo spedito per completare i locali in tempo per l’inizio dell’estate. Nelle settimane precedenti l’inaugurazione, il gruppo ha gestito le selezioni per il reclutamento del personale, ricercando addetti alle vendite e figure per la gestione delle casse, del rifornimento scaffali e dell’assistenza alla clientela. Per l’insegna si tratta di un importante raddoppio sul territorio barese, dopo il debutto avvenuto nell’area metropolitana con il punto vendita di Modugno. L’operazione a Japigia consolida la presenza del brand in Puglia, considerata una delle aree chiave per lo sviluppo della rete commerciale. Il format del nuovo negozio replicherà il modello classico del marchio, basato su un vasto assortimento di circa 6.000 referenze suddivise in 14 categorie merceologiche diverse. L’offerta spazia dai prodotti per la casa e il fai da te fino agli articoli per il tempo libero e la cura della persona, con la caratteristica rotazione settimanale dei prodotti esposti.

foto Facebook Action Bari

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