Bari, al via il cantiere Brt in corso Benedetto Croce: “Preoccupati per le pesanti ripercussioni”

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Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia del Municipio 2 esprime forte preoccupazione per l’avvio dei lavori del Brt in Corso Benedetto Croce: “Un intervento che ancora una volta rischia di avere pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana di residenti e commercianti della zona – si legge in una nota – Ci saremmo aspettati maggiore ascolto e un confronto preventivo da parte dell’Amministrazione comunale, che invece continua a dimostrarsi sorda alle esigenze di chi vive e lavora sul territorio. Le limitazioni alla sosta e le modifiche alla viabilità stanno già generando disagi e preoccupazioni, senza che siano state adeguatamente condivise soluzioni capaci di ridurne l’impatto”.

“Siamo convinti che si sarebbero potute studiare misure alternative e percorsi condivisi, nell’interesse della comunità e delle attività economiche coinvolte. Fratelli d’Italia sarebbe stato, come sempre, disponibile al dialogo, all’ascolto e alla ricerca di soluzioni equilibrate. Continueremo a stare al fianco dei cittadini, raccogliendo le loro istanze e vigilando affinché i lavori non si trasformino nell’ennesimo sacrificio imposto dall’alto a danno del nostro territorio”, conclude la nota.