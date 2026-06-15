E’ stato revocato oggi il divieto di balneazione a Pane e pomodoro, scattato giovedì sera in seguito alle forti piogge che hanno fatto saltare la paratia della condotta Matteotti. I liquami si sono riversati in mare ed è stato disposto quindi il divieto di balneazione. Che però, nella giornata di ieri, nessuno ha rispettato. Intanto è stata convocata per domani un’assemblea dal comitato cittadino di Pane e pomodoro per chiedere al sindaco certezze sui lavori Aqp. “Questi divieti – spiegano dal comitato – difficili anche da fare rispettare, causano un danno di immagine alla città, considerando i tanti turisti che ormai affollano la spiaggia”.
Bari, revocato il divieto di balneazione a Pane e pomodoro
Era scattato giovedì dopo le forti piogge
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Attualità , Bari , Primo Piano
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