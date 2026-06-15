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Bari, buone notizie per Pane e Pomodoro: esito positivo delle analisi effettuate da Arpa

Imminente la cantierizzazione dell'intervento di Aqp sul canale Picone

Pubblicato da: redazione | Lun, 15 Giugno 2026 - 17:37
pane e pomodoro
  • 33 sec
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Dopo lo stop temporaneo alla balneazione, la situazione a Pane e Pomodoro è tornata alla normalità. Le analisi effettuate da ARPA Puglia sui campioni di acqua di mare prelevati ieri lungo la spiaggia cittadina hanno infatti dato esito favorevole, consentendo la ripresa dei bagni in sicurezza già a partire da questa mattina.

Per i frequentatori della spiaggia si tratta di un ritorno alla piena fruibilità dell’area, una delle più frequentate durante la stagione estiva. L’esito dei controlli ha confermato il rientro dei parametri entro i limiti previsti, permettendo così di superare le restrizioni adottate nei giorni scorsi.

Nel frattempo continuano i contatti tra Comune di Bari e Acquedotto Pugliese in vista dell’imminente avvio dei lavori di rifunzionalizzazione delle reti fognanti afferenti al Picone. Si tratta di un intervento atteso che prevede la separazione della rete fognaria nera dalla rete di raccolta delle acque meteoriche lungo il percorso del canale Picone.

L’obiettivo dell’opera è eliminare il rischio di sversamenti nella zona di Pane e Pomodoro in caso di forti piogge, una criticità che negli anni ha richiesto più volte controlli e provvedimenti legati alla qualità delle acque di balneazione.

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