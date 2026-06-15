Cartellone estivo di eventi alla Fiera del Levante di Bari: 23 appuntamenti. Il programma

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Oggi, lunedì 15 giugno, nella sala riunioni del Centro Direzionale della Fiera del Levante di Bari si è tenuta la conferenza stampa dedicata alla presentazione del calendario degli appuntamenti estivi dell’Arena del Levante, un’area all’interno del quartiere fieristico barese che ospiterà concerti e spettacoli teatrali nei mesi estivi.

L’incontro ha riunito i rappresentanti delle principali realtà organizzative coinvolte nella programmazione, che hanno illustrato nel dettaglio la nuova stagione di eventi prevista tra giugno e settembre. Oltre al Presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, sono intervenuti: Francesco Susca, direttore generale di Musicaeparole e partner di Piemme Eventi; Vincenzo Bellini, amministratore Bass Culture; Marika Vurro, delegata della Vurro Concerti.

“L’obiettivo era quello di sdoganare la Fiera come un contenitore culturale a disposizione del territorio, capace di mettere insieme quattro soggetti che propongono eventi e che sono tra i più qualificati e rappresentativi – ha affermato Gaetano Frulli -. È stata una bella sfida che abbiamo vinto, e questo significa non solo che il quartiere è adeguato a promuovere questo tipo di attività, ma anche che gli imprenditori con cui ci siamo seduti al tavolo hanno avuto la lungimiranza di capire che, lavorando insieme e facendo sistema, possono offrire alla città un contenitore con ventitré eventi in due mesi, qualcosa di ormai unico. Soprattutto, hanno dimostrato di saper fare squadra, valorizzando il lavoro di tutti. In questo approccio abbiamo vinto tutti: la Nuova Fiera del Levante, ormai riconosciuta come contenitore ideale per queste attività, e gli imprenditori del settore, che sono stati capaci di collaborare e di costruire un progetto comune”.

L’Arena del Levante si svilupperà nell’area 47 della Fiera del Levante, la zona antistante l’ingresso Edilizia. Con una proposta di 23 appuntamenti si conferma una delle principali venue outdoor del Sud Italia, grazie alla sua ampia capacità di accoglienza e alla posizione strategica che negli ultimi anni le ha permesso di diventare un punto di riferimento per concerti, festival e spettacoli in grado di richiamare pubblico da tutta la regione e da diverse aree del Paese. Il cartellone 2026 prenderà il via il 23 giugno e si concluderà il 15 settembre.

“Siamo soddisfatti di essere riusciti a costruire questo cartellone e di aver definito un metodo di lavoro che rappresenta un risultato particolarmente significativo – ha commentato Francesco Susca -. Non è stato semplice: questa prima esperienza nasce dalla sinergia tra tre importanti partner del mondo dell’entertainment e dei concerti, una collaborazione che ha permesso di generare un programma eterogeneo, articolato e sorprendentemente solido, nonostante i tempi ristretti con cui è stato realizzato. Il programma di eventi sta riuscendo a intercettare tutte le fasce di pubblico, che era l’obiettivo che ci eravamo posti fin dall’inizio. La Fiera del Levante, che ringraziamo per la disponibilità e per la pazienza con cui ha accompagnato la costruzione di questo progetto, ha creato le condizioni per proporre un’offerta davvero per tutti. Da un lato una dimensione turistica, con la presenza di artisti internazionali come Marilyn Manson o Paul Kalkbrenner; dall’altro una proposta più mainstream, che comprende anche il teatro. Nel programma, infatti, è presente l’immancabile spettacolo di Paolo Ruffini, che rappresenta l’anima più teatrale della stagione”.

La stagione si aprirà il 23 giugno con David Byrne, per proseguire il 2 luglio con i Litfiba e il 3 luglio con il progetto Beat Performing 80’s King Crimson, che vedrà sul palco Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin e Danny Carey. Il 4 luglio sarà la volta di Geolier, seguito il 10 luglio dai Modà, l’11 luglio da Tony Pitony ed Elio e le Storie Tese, il 12 luglio dai Dogstar e il 13 luglio da Marilyn Manson. Il programma continuerà il 17 luglio con Alfa, il 18 luglio con Francesco Gabbani e il 21 luglio con Tommaso Paradiso. A seguire, il 24 luglio si esibiranno gli Skunk Anansie, il 25 luglio Frah Quintale e Tutti Fenomeni, il 30 luglio Marcus Miller e il 31 luglio Salmo insieme a Saif. Il 2 agosto saliranno sul palco i Negramaro, mentre la programmazione di settembre si aprirà il 4 con Caparezza, per proseguire il 5 con Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz e Rivo, il 6 con Capo Plaza, il 7 con i Judas Priest, l’11 con Tony Boy e il 13 con Anna. La stagione si chiuderà il 15 settembre con “Din Don Down”.

“Copriamo l’intera stagione estiva con una programmazione eterogenea che punta a far diventare Bari un punto nevralgico della scena della musica live – ha spiegato Vincenzo Bellini -. La stagione prenderà il via il 23 giugno e si concluderà nella seconda metà di settembre, con un cartellone che attraversa il rock, il pop e le proposte più attese dei tour estivi. Molti artisti saliranno sul palco della Fiera del Levante per presentare i loro nuovi spettacoli: fenomeni come Geolier o Tony Pitony saranno certamente tra gli elementi di punta. Accanto a loro non mancheranno appuntamenti di grande qualità, come il concerto dei Dogstar con Keanu Reeves, il tributo a Miles Davis e l’atteso ritorno dei Judas Priest, protagonisti di un evento metal di forte richiamo. Si tratta di una rassegna lunga e articolata, costruita con l’obiettivo di lanciare Bari come location di riferimento per il turismo musicale italiano e internazionale. La presentazione della programmazione 2026 conferma che l’onda d’urto di questa grande collaborazione tra pubblico e privato è destinata a produrre risultati significativi anche nei prossimi anni”.

La programmazione dell’Arena del Levante nasce sulla scia dell’esperienza dello scorso anno, una stagione che ha visto esibirsi artisti di rilievo nazionale e internazionale, tra cui i Duran Duran. Il successo ottenuto nel 2025 ha rappresentato un punto di svolta e ha contribuito in modo determinante a dare forma alla proposta di quest’anno, orientando scelte artistiche, collaborazioni e impostazione generale del cartellone. La risposta del pubblico e la qualità degli appuntamenti precedenti hanno infatti confermato la validità del percorso intrapreso, permettendo di costruire una nuova edizione ancora più ampia, strutturata e capace di intercettare pubblici diversi.

“Per la Vurro Concerti è un motivo di grande soddisfazione essere presenti anche quest’anno nella stagione dell’Arena del Levante – ha dichiarato Marika Vurro -. È il secondo anno in cui scegliamo di investire in questo progetto. Saremo presenti da luglio con Modà, Gabbani, Alfa e Tony Boy. Contribuiamo a un cartellone ricco e variegato. Siamo felici di continuare a credere e investire in questa realtà, in questo bel contenitore che rappresenta la musica dal vivo nel periodo estivo per la città di Bari e non solo”.

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