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Incidente tra auto e moto: muore 50enne a Bisceglie

La vittima era in sella alla sua moto

Pubblicato da: redazione | Lun, 15 Giugno 2026 - 13:12
ambulanza
  • 29 sec
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fal


Un uomo di 50 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale a Bisceglie. La vittima era in sella alla sua moto che si sarebbe scontrata frontalmente con un’auto. L’impatto, avvenuto in via Carrara Enziteto, è stato fatale; inutili  i soccorsi del 118.  Sul posto la polizia locale: sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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