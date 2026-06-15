Un uomo di 50 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale a Bisceglie. La vittima era in sella alla sua moto che si sarebbe scontrata frontalmente con un’auto. L’impatto, avvenuto in via Carrara Enziteto, è stato fatale; inutili i soccorsi del 118. Sul posto la polizia locale: sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.
Incidente tra auto e moto: muore 50enne a Bisceglie
La vittima era in sella alla sua moto
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Attualità , Bari , Primo Piano
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