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Agguato nella notte a Molfetta: 23enne ucciso a colpi di pistola

La vittima è un giovane già noto alle forze dell'ordine

Pubblicato da: redazione | Mar, 16 Giugno 2026 - 09:38
molfetta
  • 58 sec
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fal


Sangue nella notte a Molfetta, dove un giovane di 23 anni è rimasto vittima di un violento agguato a colpi di arma da fuoco. I Carabinieri  sono intervenuti d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale “Don Tonino Bello” a seguito di una segnalazione partita dal personale medico del 118.

Al loro arrivo, i militari hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo, un giovane del posto già noto alle forze di polizia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate dopo essere stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri, che stanno scavando nel passato della vittima e analizzando la dinamica per risalire al movente del delitto.

 

foto repertorio

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