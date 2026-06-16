Agguato nella notte a Molfetta: 23enne ucciso a colpi di pistola

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Sangue nella notte a Molfetta, dove un giovane di 23 anni è rimasto vittima di un violento agguato a colpi di arma da fuoco. I Carabinieri sono intervenuti d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale “Don Tonino Bello” a seguito di una segnalazione partita dal personale medico del 118.

Al loro arrivo, i militari hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo, un giovane del posto già noto alle forze di polizia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate dopo essere stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Le indagini sono state affidate ai Carabinieri, che stanno scavando nel passato della vittima e analizzando la dinamica per risalire al movente del delitto.

foto repertorio