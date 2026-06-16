MARTEDì, 16 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,078 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,078 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Appalti truccati nel Foggiano: indagato un sindaco, blitz della Finanza in Comune

Terremoto giudiziario in Capitanata: perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza di Foggia

Pubblicato da: redazione | Mar, 16 Giugno 2026 - 11:42
GDF
  • 2 min
Annunci

fal


Dalle prime ore della mattinata odierna, militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia stanno dando esecuzione a un decreto di perquisizione locale e domiciliare, con contestuale sequestro, emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia nei confronti di diversi soggetti indagati, a vario titolo, per plurime ipotesi di reato tra cui corruzione per l’esercizio della funzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e falso documentale.

Le vicende riguardano presunte ipotesi delittuose che sarebbero connesse, tra l’altro, all’aggiudicazione di diversi appalti pubblici sul territorio provinciale, alcuni dei quali afferenti al settore delle disinfestazioni e alla gestione del verde pubblico.

Tra gli indagati destinatari delle perquisizioni figurano il Sindaco di un Comune della Provincia, un Dirigente Pubblico in forza al medesimo Ente locale e tre imprenditori, rispettivamente di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo e Cerignola.

Parallelamente a tali attività, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia e della Compagnia di San Severo stanno acquisendo anche copiosa documentazione inerente a svariate procedure di gara oggetto di attenzione investigativa presso il medesimo Comune e la Provincia di Foggia, in qualità di stazioni appaltanti dei contratti oggetto delle investigazioni.

L’operazione, che conferma il ruolo della Guardia di Finanza quale polizia economico finanziaria a tutela degli interessi finanziari dello Stato e della collettività, si inserisce nel diuturno impegno del Corpo per contrastare gli illeciti nel settore della spesa pubblica e l’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, le cui posizioni sono al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Mola di Bari oasi del fratino:...

Anche quest'anno il fratino (Charadrius alexandrinus), piccolo trampoliere simbolo della biodiversità...
- 16 Giugno 2026
Cronaca

Appalti truccati nel Foggiano: indagato un...

Dalle prime ore della mattinata odierna, militari della Guardia di Finanza...
- 16 Giugno 2026
Cronaca

Dichiarava perdite ma incassava una fortuna....

Prosegue l'attività della Guardia di Finanza di Brindisi per contrastare l'illegalità...
- 16 Giugno 2026
Salute e Medicina

Primato in Italia al Policlinico di...

Per la prima volta in Italia è stato eseguito al Policlinico...
- 16 Giugno 2026