Lavori a Bari, riapre via Abate Gimma: ora chiude un tratto di via Calefati. Tutte le modifiche al traffico

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È stato riaperto al transito veicolare il tratto di via Abate Gimma compreso tra via Andrea da Bari e via Argiro, interessato dai lavori di riqualificazione nell’ambito del cantiere di via Argiro.

La riapertura è avvenuta dopo l’esito positivo delle verifiche tecniche sul corretto deflusso delle acque meteoriche. Il cantiere prosegue ora con la riqualificazione degli attraversamenti pedonali agli incroci tra via Argiro e le strade trasversali. Le nuove basole saranno portate alla stessa quota del viale pedonale, così da eliminare gli attuali dislivelli e garantire maggiore continuità ai percorsi.

Per consentire l’avanzamento delle lavorazioni in sicurezza, nelle prossime ore entrerà in vigore una nuova modifica temporanea alla circolazione su via Calefati, nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Melo. Il provvedimento, disposto con ordinanza del direttore della ripartizione Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche, resterà valido fino al prossimo 15 luglio.

L’ordinanza prevede il divieto di transito per tutti i veicoli e il divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata su via Calefati, nel tratto interessato dal cantiere. In corrispondenza dell’intersezione con via Calefati, i veicoli in transito su via Melo avranno l’obbligo di proseguire diritto. Nelle aree vicine al cantiere sarà inoltre in vigore il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

Restano esclusi dai divieti i mezzi dell’impresa esecutrice e delle eventuali ditte subappaltatrici, i veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso e di emergenza, i mezzi al servizio di persone con disabilità e quelli diretti agli accessi carrabili privati.

L’impresa incaricata dei lavori provvederà all’installazione della segnaletica temporanea e all’indicazione dei percorsi alternativi.

Resta inoltre in vigore il doppio senso di marcia su via Niccolò Piccinni, nel tratto compreso tra via Marchese di Montrone e corso Cavour, dove è stata temporaneamente revocata la corsia riservata ad autobus e taxi. La misura è stata adottata per rendere più fluido il traffico nella direzione est-ovest del quartiere Murattiano, anche in considerazione dei lavori in corso su via Argiro.

Sul fronte della sosta, per ridurre i disagi a residenti e commercianti durante i lavori che interessano i quartieri Murattiano e Libertà, l’amministrazione comunale ha modificato la segnaletica verticale che regolamenta la ZSR nelle zone A e B. La misura consente ai possessori dei relativi pass di parcheggiare gratuitamente in alcune aree attualmente a pagamento per tutti.

Per il cantiere di via Argiro, dal 14 maggio i possessori di pass ZSR-A possono parcheggiare, compatibilmente con le chiusure temporanee necessarie all’avanzamento dei lavori, anche nei seguenti isolati:

· via Abate Gimma, tratto compreso tra via Argiro e via Cairoli

· via Calefati, tratto compreso tra via Argiro e via Cairoli

· via Putignani, tratto compreso tra via Argiro e via Cairoli

· via Crisanzio, tratto compreso tra via Suppa e via De Cesare

· via Nicolai / piazza Umberto, tratto compreso tra via Argiro e via Cairoli

· via Cairoli, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Principe Amedeo

· piazza Umberto, tratto compreso tra via De Cesare e via Nicolò dell’Arca

· piazza Umberto, tratto compreso tra via Beatillo e via Prospero Petroni.

“Abbiamo concluso i lavori in via Abate Gimma e ci prepariamo a iniziare il secondo intervento di riqualificazione degli attraversamenti pedonali agli incroci tra via Argiro e le sue traverse – spiega l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Dopo questo primo intervento, replichiamo la stessa modalità operativa sulle altre traverse. Per questo è prevista la chiusura al transito di un tratto di via Calefati per circa un mese: le lavorazioni vere e proprie dureranno un paio di settimane, mentre i giorni successivi saranno necessari, come richiesto dall’impresa, per consentire l’assestamento delle nuove basole e migliorarne la resistenza alla pressione dei carichi veicolari. Come fatto sin dall’inizio, continuerò ad aggiornare con puntualità residenti e commercianti sull’andamento del cronoprogramma, anche nel corso dei nostri incontri periodici”