Bari, al centro sportivo San Pio la 53esima edizione del torneo San Michele Arcangelo

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Torna uno degli appuntamenti sportivi più longevi e sentiti del Municipio 5. Lunedì 22 giugno, alle ore 20, prenderà il via la 53ª edizione del Torneo di Calcio Rionale San Michele Arcangelo, storica manifestazione che da oltre mezzo secolo anima l’estate di Palese e rappresenta un importante momento di aggregazione per il quartiere.

Quest’anno, in via eccezionale, spiegano gli organizzatori “il torneo si disputerà al campo sportivo San Pio, nel territorio del V Municipio, in attesa del rifacimento del manto erboso del campo Lovero di Palese, storica casa della competizione”. Nato come tradizionale appuntamento estivo, il torneo è cresciuto nel corso degli anni fino a diventare una delle competizioni calcistiche rionali più longeve della regione. L’organizzazione è affidata a un comitato composto dalle otto squadre partecipanti, presieduto da Nicola Debenedictis, mentre il coordinamento dell’evento è curato da Domenico Chieppa, Dino Ranieri, Nicola Chieppa, Arturo Madaro, Antonio Garofalo e Anna Rao.

La formula della competizione prevede due gironi all’italiana: al termine della fase iniziale, le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alle fasi finali. A contendersi il titolo saranno le otto storiche squadre del torneo: La Crousce, Le Grastudde, M’bacce a Mare, Jind’a Le Turre, Sop’a Zanghe, Jind’a Paleise, Sop’a Paleise e La Mesckate, che per questa edizione si presenteranno con un look rinnovato. Tra le novità del 2026 è prevista anche una gara speciale che si disputerà nell’ultimo venerdì di luglio e metterà di fronte la squadra vincitrice del torneo e quella che conquisterà la Coppa Disciplina. L’organizzazione invita cittadini, appassionati e sportivi a partecipare numerosi a una manifestazione che, da 53 edizioni, rappresenta uno degli eventi simbolo dell’estate palesina, capace di unire tradizione, sport e senso di comunità.

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