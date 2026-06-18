GIOVEDì, 18 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,130 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,130 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

UniBa cresce nel QS World University Rankings 2027: oltre 80 posizioni guadagnate

Particolarmente significativo è il risultato ottenuto nell’indicatore International Research Network

Pubblicato da: redazione | Gio, 18 Giugno 2026 - 09:59
Ateneo Bari università
  • 2 min
Annunci

fal


L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro registra un significativo avanzamento nel QS World University Rankings 2027, collocandosi nella fascia 741-750 a livello mondiale, con un miglioramento di oltre 80 posizioni rispetto all’edizione precedente.

Il risultato conferma il percorso di crescita dell’Ateneo nei principali indicatori internazionali di ricerca, formazione e collaborazione scientifica, rafforzandone la visibilità e il posizionamento nel panorama accademico globale.

Particolarmente significativo è il risultato ottenuto nell’indicatore International Research Network, che misura la capacità delle università di sviluppare relazioni e progetti di ricerca con partner internazionali. In questo ambito, UniBa raggiunge la 333ª posizione mondiale, evidenziando una rete sempre più estesa e qualificata di collaborazioni scientifiche a livello internazionale e un contributo crescente alla produzione condivisa di conoscenza.

Il rapporto QS evidenzia inoltre progressi negli indicatori di Reputazione Accademica e Reputazione presso il mondo del lavoro, riconoscendo la qualità delle attività didattiche, scientifiche e di formazione promosse dall’Ateneo.

Questo avanzamento si inserisce in una più ampia strategia di internazionalizzazione che negli ultimi anni ha visto il rafforzamento delle collaborazioni con università e istituzioni di ricerca di numerosi Paesi e l’avvio dei corsi di laurea UniBa in Cina, iniziative che contribuiscono a consolidare il ruolo dell’Università di Bari nei processi globali di formazione, ricerca e innovazione.

«Il miglioramento di oltre 80 posizioni nel QS World University Rankings 2027 è un riconoscimento significativo del lavoro svolto dall’intera comunità universitaria: docenti, ricercatrici e ricercatori, personale tecnico-amministrativo e comunità studentesca», dichiara il Rettore Roberto Bellotti. «Questo risultato riflette l’efficacia delle azioni dell’Ateneo e la crescente capacità di sviluppare collaborazioni internazionali. Lo consideriamo un incoraggiamento a proseguire con determinazione: continueremo a investire nella qualità della ricerca, nella formazione e nell’innovazione, per rafforzare il contributo di UniBa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, del Mezzogiorno e del Paese».

Con questo nuovo traguardo, UniBa conferma il proprio impegno nel promuovere un modello di università aperta, competitiva e sempre più connessa ai grandi network internazionali della conoscenza, capace di attrarre talenti, costruire partnership strategiche e generare valore per la società.

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Greenpeace, ormai giornate estive sopra 32...

La quota di giornate estive con una temperatura media percepita superiore...
- 18 Giugno 2026
Cronaca

Bari, spaccio e degrado urbano: rinforzati...

Nel pomeriggio di ieri 17 giugno è stato effettuato un servizio...
- 18 Giugno 2026
Nazionale

Estate 2026: tengono i flussi in...

Resilienza, flessibilità e una straordinaria capacità di riorientare l’offerta in chiave...
- 18 Giugno 2026
Dalla città

Concerti di Vasco Rossi oggi e...

In occasione dei concerti di Vasco Rossi in programma allo stadio San Nicola...
- 18 Giugno 2026