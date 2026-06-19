Bari, sicurezza in mare e allerte sul cellulare: la protezione civile sbarca a Pane e Pomodoro

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Lunedì 22 giugno, a partire dalle ore 10, si svolgerà sulla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro l’iniziativa di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini e ai bagnanti, promossa dal Settore Protezione Civile e Sicurezza Urbana e Corpo Polizia Locale del Comune di Bari, alla presenza dell’assessora al ramo Carla Palone.

L’evento ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della Protezione Civile, fornendo indicazioni utili sui comportamenti corretti da adottare in caso di emergenze e situazioni di rischio. Nel corso della mattinata sarà distribuito ai bagnanti un opuscolo informativo dedicato alle buone norme di Protezione Civile. All’interno dell’opuscolo è, inoltre, presente un QR Code che consente di scaricare sul proprio smartphone la nuova APP24 della Protezione Civile, strumento che permette di ricevere messaggi di pubblica utilità, informazioni operative e allerte in tempo reale.

All’iniziativa prenderanno parte operatori della Protezione Civile Comunale con mezzi e attrezzature di servizio, nonché i volontari dell’associazione SERBARI. Sarà, inoltre, presente l’associazione Salvamento in Mare con Cani – Scuola Italiana Cani Salvataggio – Centro Meridionale ODV, che contribuirà alle attività divulgative e dimostrative finalizzate alla promozione della sicurezza in ambiente balneare.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinare cittadini e turisti al sistema comunale di Protezione Civile, promuovendo la conoscenza degli strumenti disponibili per la tutela della sicurezza pubblica e la gestione delle emergenze.