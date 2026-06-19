Bari, più capienza e zero emissioni: ecco i nuovi bus elettrici per il Brt

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Prosegue il rinnovamento del trasporto pubblico a Bari con l’arrivo dei nuovi autobus elettrici destinati al Bus Rapid Transit (BRT). Si tratta di 42 mezzi articolati da 18 metri, acquistati dal Comune e affidati ad AMTAB, progettati per offrire una maggiore capacità di trasporto, ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza del servizio.

I nuovi autobus, prodotti da Karsan tramite KMobility, sono alimentati al 100% a energia elettrica e possono trasportare oltre cento passeggeri. Sono inoltre dotati di quattro porte per velocizzare salita e discesa, rampa di accesso e spazi dedicati alle persone con mobilità ridotta.

Dal punto di vista tecnologico, i veicoli sono equipaggiati con batterie CATL da circa 800 kWh, tra le configurazioni energetiche più elevate disponibili per autobus urbani, che consentono lunghe percorrenze giornaliere. La ricarica avviene tramite due prese CCS2 ad alta potenza, riducendo i tempi di fermo.

Grande attenzione è stata riservata anche alla sicurezza. I nuovi mezzi dispongono di sistemi di assistenza alla guida come monitoraggio degli angoli ciechi, telecamere per la retromarcia, sensori di ostacolo, controllo della pressione degli pneumatici e rilevamento della stanchezza del conducente. A bordo saranno presenti anche sistemi di videosorveglianza, conta-passeggeri basati sull’intelligenza artificiale, monitor informativi e dispositivi per la gestione digitale della flotta, che consentiranno il monitoraggio in tempo reale del servizio da parte della centrale operativa.

L’arrivo dei nuovi autobus rappresenta un ulteriore investimento nel trasporto pubblico cittadino e nella mobilità sostenibile. AMTAB sottolinea come “il potenziamento della flotta si inserisca nel percorso di rinnovamento del servizio”, con l’obiettivo di “rendere gli spostamenti sempre più efficienti, sicuri e vicini alle esigenze dei cittadini”, accompagnando la trasformazione della città verso una mobilità a zero emissioni.