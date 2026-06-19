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Sorpresa speciale a Bari per Stef Burns, al concerto di Vasco arriva la figlia: non la vedeva da tempo

Il chitarrista ha ringraziato sui social l'ex moglie dopo aver condiviso il video dell'abbraccio

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Giugno 2026 - 15:20
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  • 42 sec
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Momento speciale per il chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns che durante il concerto ha ricevuto l’abbraccio a sorpresa della figlia Jamie, nata dal matrimonio con l’ex velina, Maddalena Corvaglia. “Che grande gioia e regalo speciale avere la mia dolce figlia al concerto di Vasco qui a Bari. Grazie Maddalena Corvaglis, Tony, Ivan, Manuela e Minmin. Ci vediamo subito dopo il tour …per ora papà deve lavorare”, ha concluso condividendo sui social il video che immortala il momento dell’incontro ricco di emozioni.

Foto screen video

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