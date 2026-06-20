Bari, a Santo Spirito il lungomare cambia volto dopo tre anni di cantiere

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Un nuovo volto per il fronte mare, restituito ai cittadini proprio alle porte dell’estate. È quanto accade a Santo Spirito, dove il lungomare Cristoforo Colombo si presenta oggi completamente rinnovato, pedonale e pronto ad accogliere residenti e turisti dopo mesi di cantiere.

Il sindaco Vito Leccese e l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi si sono recati questa mattina sul posto per un sopralluogo al termine dei lavori di riqualificazione e pedonalizzazione del tratto antistante il porto del quartiere a nord della città. Con loro anche la presidente del Municipio V Maristella Morisco, l’assessore Michelangelo Cavone, i consiglieri comunali e municipali e i tecnici impegnati nel cantiere.

“Abbiamo voluto essere presenti oggi per garantire, già prima dell’inaugurazione ufficiale, la piena fruibilità di questo spazio – spiega il sindaco Vito Leccese -. Si tratta di un’opera importante, progettata dalla grande archistar Bohigas, che restituisce identità e qualità urbana a questa frazione. Comprendiamo le difficoltà di chi ha dovuto convivere per qualche mese con il cantiere ma in questi tre anni non siamo rimasti con le mani in mano: abbiamo infatti realizzato un’area parcheggio da 400 posti che, nei prossimi mesi, sarà ulteriormente riqualificata e attrezzata con alberature, servizi e nuovi spazi a disposizione della comunità”.

Anche l’assessore Scaramuzzi ha ripercorso le tappe di un percorso non semplice: “Ricordo bene i primi incontri con residenti, commercianti e associazioni del territorio, alla presenza del sindaco, quando il cantiere era appena partito e procedeva con molte difficoltà. In questi anni abbiamo ascoltato le richieste della comunità, migliorato il progetto e affrontato problemi complessi, dalla fogna bianca alle varianti necessarie per integrare le infrastrutture esistenti. Oggi manteniamo l’impegno assunto con i cittadini: il lungomare è finalmente restituito alla città all’inizio dell’estate. Manca ancora qualche dettaglio, ma quest’opera, insieme al parcheggio da 450 posti che sarà presto riqualificato e alberato, rappresenta un nuovo spazio di incontro, svago e turismo per Santo Spirito e per tutta Bari”.

L’intervento ha interessato il tratto compreso tra la torre in prossimità del molo di Levante e via Udine, con l’obiettivo di ricucire il fronte mare al tessuto urbano esistente e migliorare la vivibilità di residenti e commercianti. Sono stati realizzati 14.500 metri quadrati di superficie totalmente pedonale, con una nuova pavimentazione e l’aggiunta di arredo urbano: sedute monolitiche in pietra, con e senza schienale, per un totale di 44 (20 già installate), collocate nelle aree di sosta e negli slarghi ombreggiati dai nuovi alberi messi a dimora, scelti perché più adatti all’ambiente costiero e resistenti all’aria salina. A questi si aggiungono 20 cestini portarifiuti, di cui 10 già installati, e 10 rastrelliere portabici. Nei prossimi giorni saranno installati anche due chioschi e un locale prefabbricato destinato ai servizi igienici. Sono state inoltre riqualificate le pensiline per i mercatali ed è stata installata una nuova balaustra laddove necessario.

Grazie alla continuità e alla planarità del piano pedonale, e a una migliore qualità dello spazio pubblico, la trasformazione ha reso il fronte mare più accessibile e sicuro, incentivando gli spostamenti a piedi e contribuendo a ridurre il traffico veicolare. I lavori hanno previsto anche un percorso ciclopedonale bidirezionale, accompagnato da una nuova illuminazione pubblica dal design contemporaneo: 69 nuovi pali e oltre 120 corpi illuminanti a led. A completare il quadro, un’ampia area di sosta da circa 400 posti auto, raggiungibile a piedi dal lungomare, realizzata nei pressi della caserma dei Carabinieri e del poliambulatorio della Asl, con accesso da via Napoli.

Il nuovo assetto del lungomare guarda anche al futuro, rendendo questa parte di città e il molo più funzionali per ospitare attività e funzioni pubbliche, comprese manifestazioni fieristiche e commerciali legate ai settori dell’ittica, della nautica, del turismo e dei servizi ricreativi.