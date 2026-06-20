Bari, nuovo lungomare di Santo Sprito. FdI: “Foto irreale”

Annunci

Una gaffe fotografica accende uno scontro politico nel giorno dell’inaugurazione del nuovo lungomare di Santo Spirito. Per celebrare la fine dei lunghissimi lavori di riqualificazione, il Comune di Bari ha utilizzato un’immagine promozionale che non ritrae affatto lo storico quartiere marinaro a nord della città.

L’episodio ha scatenato la dura reazione di Fratelli d’Italia, che ha diffuso una nota congiunta firmata dall’onorevole Michele Picaro, dai coordinatori Luca Cicciomessere (cittadino) e Vincenzo Martino (V Municipio), e dai consiglieri comunali e municipali Laura De Marzo, Krizia Colaianni, Antonio Demichele e Giuseppe Cassandra. “È il simbolo perfetto di un’Amministrazione che in questi anni ha guardato Santo Spirito senza vederla davvero”, attaccano gli esponenti di FdI. Secondo la destra barese, residenti e commercianti del Municipio V arrivano al taglio del nastro firmato dal sindaco Vito Leccese e dall’assessore Domenico Scaramuzzi dopo anni segnati da cantieri lumaca, rinvii, promesse mancate e pesanti ripercussioni economiche sulle attività della zona, messe in ginocchio dalla gestione dei lavori.

I rappresentanti di Fratelli d’Italia precisano di non contestare l’opera di riqualificazione in sé, giudicata comunque necessaria, ma denunciano l’assoluta mancanza di ascolto da parte del Comune nel corso degli anni, nonostante le numerose interrogazioni presentate in consiglio e rimaste sempre senza risposta. Restano inoltre aperti forti dubbi sull’effettiva accessibilità al mare da parte di persone con disabilità, anziani e cittadini fragili. La fine del cantiere, tuttavia, non fermerà l’azione politica del partito, che annuncia una vigilanza serrata: “Da oggi inizia la fase più importante: quella delle verifiche. Vigileremo sul collaudo dell’opera, sulla qualità delle lavorazioni eseguite e sulla loro tenuta nel tempo. Alcune criticità sono già visibili e impongono attenzione, non certo passerelle e trionfalismi”. In merito alla foto, il Comune ha precisato che “non è partita da loro”. La locandina infatti è stata condivisa sui social dai consigliere municipali, con la presenza del logo del Comune di Bari che ha scatenato una polemica in merito. “Non abbiamo creato noi la locandina”, precisano dal Comune.