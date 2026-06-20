Bari, quaranta materassi abbandonati in strada al San Paolo: la scoperta in via Candura

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Quaranta materassi accatastati in mezzo alla strada, in via Candura, nel quartiere San Paolo. È quanto si sono trovati davanti questa mattina i residenti della zona, in un episodio che ha riacceso il tema dell’abbandono dei rifiuti in città.

“La prima domanda che viene spontanea è cosa ci faccia una persona con oltre quaranta materassi da smaltire – commenta il sindaco Vito Leccese -. Ma al di là dell’aspetto singolare della vicenda, c’è una considerazione che dobbiamo fare tutti insieme: l’inciviltà ha un costo e quel costo lo pagano i cittadini”.

A occuparsi della rimozione è stata Amiu, con un intervento straordinario che comporterà una spesa di circa 1.300 euro. Una cifra a cui si aggiunge l’impiego di uomini e mezzi sottratti, anche solo per qualche ora, alle attività ordinarie di pulizia e decoro urbano.

“Ogni volta che siamo costretti a intervenire per rimediare a comportamenti irresponsabili – prosegue il sindaco – sottraiamo risorse, personale e tempo ad altri servizi di cui la città ha bisogno. È una regola semplice: per ogni intervento straordinario, ne risente inevitabilmente l’ordinario”.

I materassi sono già stati rimossi e ora tocca alla Polizia Locale, al lavoro per individuare chi li ha abbandonati in strada.

Il sindaco si è poi rivolto direttamente ai cittadini, a chi segnala situazioni simili o manifesta il proprio disappunto sui social: “Quando mi scrivete per segnalare situazioni di degrado o manifestate la vostra indignazione sui social, fate bene: il decoro urbano riguarda tutti noi. Ma credo sia importante interrogarsi anche sulle cause di questi episodi. Come si può garantire una città sempre più pulita e ordinata se siamo costretti a rincorrere continuamente comportamenti come questo? Bari non si farà mettere sotto scacco da pochi incivili. Sono certo che la maggioranza dei baresi continuerà a stare dalla parte di chi rispetta le regole e contribuisce ogni giorno a rendere la nostra città più pulita, decorosa e vivibile”.