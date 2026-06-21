Bari, lavori al molo San Nicola: da ottobre chiusi bar e box pescatori

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Stop (temporaneo) al bar e ai box dei pescatori al molo San Nicola. Il Comune ha disposto, con determina dirigenziale, la sospensione delle concessioni demaniali marittime al molo San Nicola per consentire i lavori di restyling previsti nell’ambito del progetto di riqualificazione del waterfront di Bari Vecchia.

Con due distinte determine il Comune ha proceduto alla sospensione dal 5 ottobre di quest’anno fino al 30 maggio del prossimo anno delle autorizzazioni al bar che si trova in una struttura in legno di circa 37 metri quadri con relativa area esterna (la cui concessione attuale ha scadenza il 30 settembre del 2027) e alla cooperativa Fra Pescatori che gestisce 22 locali da destinarsi a deposito di attrezzi da pesca professionale con annessi servizi igienici sempre al molo San Nicola (con concessione fino al 2029).

Gli interventi, che partiranno dopo l’estate (compatibilmente con i necessari trasferimenti degli operatori commerciali) riguarderanno in particolare il restyling dell’edificio presente sul molo San Nicola e il completamento delle piattaforme fisse multifunzionali in legno già posizionate presso il molo Sant’Antonio (dove la riqualificazione è già a buon punto) sul tratto del lungomare Imperatore Augusto interessato.