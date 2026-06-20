Bari, si aggravano le condizioni della mamma della bimba morta nell’incidente

Annunci

Restano gravissime le condizioni della madre della bambina di 4 anni morta ieri nell’incidente stradale lungo la provinciale 240, tra Capurso e Rutigliano, nel Barese, dopo che nelle ultime ore il quadro clinico si è ulteriormente aggravato.

La donna, 38 anni, si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari. I medici hanno riscontrato un grave trauma cranico con emorragia cerebrale, una lesione vascolare e fratture multiple in varie parti del corpo. È in coma e la prognosi resta riservata.

Nel pomeriggio di oggi si sono svolti i funerali della piccola, nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Triggiano, dove il sindaco Pino Toscano ha proclamato il lutto cittadino.

Secondo quanto ricostruito finora, l’auto con a bordo la bambina ha impattato contro un Suv guidato da un uomo di 37 anni di Mola di Bari. L’impatto, frontale-laterale, tra i due mezzi, ora sottoposti a sequestro, è stato violento, e la bambina, che era seduta sul sedile posteriore, è morta sul colpo. Il 37enne è ricoverato nell’ospedale Di Venere di Bari con traumi a una gamba e alla testa.

Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia stradale, coordinati dalla Procura di Bari, che stanno ancora ricostruendo le cause e la dinamica dell’incidente.