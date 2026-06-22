A Cassano deroga alla musica fino all’1 di notte

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Il sindaco Davide Del Re ha emesso l’ordinanza n. 12/2026, che prevede una deroga ai limiti orari delle emissioni sonore per manifestazioni e attività temporanee durante il periodo estivo, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 3/2002.

Tutti i pubblici esercizi formalmente autorizzati dovranno presentare apposita richiesta utilizzando il modello allegato all’ordinanza ed esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it. La richiesta sarà valutata dall’Amministrazione. È fatto obbligo di contenere le emissioni sonore nei limiti di legge.

Fino al 20 settembre, nei giorni degli eventi autorizzati e comunque nei venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi, le emissioni sonore legate a intrattenimento musicale (sia dal vivo che con strumenti elettroacustici) potranno proseguire fino alle ore 01.00, anziché alle ore 24.00, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia al chiuso che all’aperto, dehors compresi.

In caso di violazioni, è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.