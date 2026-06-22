Bari, la Curva nord del San Nicola sarà intitolata a Igor Protti: la proposta va in giunta

Annunci

Un minuto di silenzio in apertura di seduta, l’intera assemblea in piedi. Il Consiglio comunale di Bari ha ricordato oggi Igor Protti, scomparso il 19 giugno scorso, con un momento di raccoglimento richiesto dal sindaco Vito Leccese.

Al termine della commemorazione, Leccese ha annunciato che domani la Giunta comunale discuterà la proposta di delibera per intitolare la Curva Nord dello stadio San Nicola all’indimenticato capitano biancorosso. La richiesta è condivisa da tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione.

“Ricordare lo Zar significa celebrare i valori più alti dello sport e della cittadinanza: l’umiltà nelle vittorie, la dignità nelle sconfitte e quel fiero spirito di riscatto che incarna perfettamente l’anima della nostra città. Questo tributo corale e unanime dimostra come Igor Protti sia stato capace di trascendere il rettangolo di gioco, diventando patrimonio identitario della comunità barese, motivo di orgoglio e punto di riferimento collettivo per intere generazioni. Per questo l’Amministrazione comunale ritiene che il tributo più giusto e più autenticamente biancorosso che Bari possa offrire al suo eterno numero 10 sia uno solo: intitolargli la Curva Nord dello stadio San Nicola. Quella Curva che lo ha amato come un figlio, che ne ha accompagnato le imprese e condiviso le battaglie, che ancora oggi ne canta il nome e ne custodisce il ricordo”, ha dichiarato il sindaco.