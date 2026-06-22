Aeroporti di Puglia, autonomia per tutti: navigazione audio negli scali di Bari e Brindisi

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Aeroporti di Puglia rinnova e prosegue il suo impegno per rendere i propri scali quali luoghi sempre più accessibili, accoglienti e fruibili da tutti i passeggeri. La nuova iniziativa, destinata a persone cieche, ipovedenti e con difficoltà di orientamento, nasce con il contributo di “Zerobarriere”, partner operativo del progetto, che ha supportato Aeroporti di Puglia nell’individuazione di una soluzione concreta, semplice e immediatamente applicabile per migliorare l’orientamento all’interno degli spazi aeroportuali. Il progetto è stato inoltre sviluppato con il supporto di “AccompagnaMi”, che ha messo a disposizione la propria esperienza in tema di autonomia, inclusione e accessibilità.

La soluzione adottata consente ai passeggeri di accedere, tramite smartphone, a contenuti audio e testuali attivabili in punti strategici e predefiniti delle aerostazioni di Bari e Brindisi, quelle dove al momento il nuovo servizio è stato attivato. I passeggeri potranno accedere, tramite app, a informazioni, in lingua italiana e inglese, che permetteranno loro di riconoscere gli ambienti, comprendere i percorsi e orientarsi in modo più semplice, sicuro e autonomo.

“Ci auguriamo che l’esperienza di BlindTag faccia da volano per istituzioni, enti pubblici, aziende, aeroporti, musei, strutture ricettive, strutture sanitarie e luoghi di cultura e turismo, che vogliano rendere i propri ambienti sempre più accessibili, accoglienti e inclusivi – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. L’accessibilità non è un valore aggiunto, ma un impegno concreto e condiviso che riguarda tutti gli spazi, pubblici e privati, aperti alle persone.

Ogni viaggio dovrebbe dare a tutti la possibilità di orientarsi, comprendere lo spazio e sentirsi accolti. Voglio ringraziare quanti hanno contribuito a trasformare l’impegno di Aeroporti di Puglia per l’accessibilità, in una soluzione concreta, semplice e gratuita per i passeggeri, collaborando nel rendere gli aeroporti pugliesi luoghi dove nessuno resta indietro.”

Il valore dell’iniziativa non è esclusivamente tecnologico: questa operazione congiunta ha permesso di trasformare un’esigenza concreta in un servizio operativo, pensato per favorire autonomia, sicurezza e inclusione.

Con questo progetto, gli scali di Bari e Brindisi compiono un ulteriore passo verso un modello di infrastruttura più attento alle persone, capace di integrare innovazione, accessibilità e qualità dell’esperienza di viaggio. La tecnologia BlindTagSystem, è un sistema di tag accessibili che aiutano a orientarsi in spazi grandi e complessi. Le persone cieche, ipovedenti o con difficoltà di orientamento possono scaricare gratuitamente l’app BlindTagScanner, disponibile sia per

Android che per iOS, e utilizzare i tag installati in aerostazione per ricevere le informazioni necessarie a muoversi in autonomia, con migliori condizioni di sicurezza e serenità.