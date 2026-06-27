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Brt, nuovi cantieri in centro: al via da lunedì i lavori su corso Vittorio Emanuele: cambia la viabilità

I dettagli

Pubblicato da: redazione | Gio, 25 Giugno 2026 - 19:05
Corso Vittorio Emanuele
  • 2 min
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Proseguono gli interventi per la realizzazione del sistema di trasporto rapido BRT (Bus Rapid Transit). Da lunedì 29 giugno prenderà il via un nuovo cantiere su corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra piazza IV Novembre e via Sparano, con modifiche temporanee alla circolazione che resteranno in vigore fino al 29 luglio. L’intervento interesserà uno dei nodi strategici della futura rete BRT, dove transiteranno le linee Blu, Rossa e Lilla, destinate a collegare la stazione centrale con il centro cittadino, il quadrante nord-occidentale e le aree sud-est della città, fino alla zona di Parco 2 Giugno.

Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà disposto il restringimento della carreggiata, con il mantenimento di una corsia percorribile per il traffico. Previsti inoltre il divieto di fermata su entrambi i lati della strada e il limite di velocità di 30 chilometri orari in prossimità dell’area di cantiere. Nei punti più critici la circolazione sarà regolata dalla presenza di movieri, mentre l’impresa incaricata provvederà all’installazione della segnaletica temporanea e all’indicazione dei percorsi alternativi.

Sul tratto interessato dai lavori sorgeranno due fermate del nuovo sistema BRT. La prima sarà realizzata tra via Argiro e via Melo e servirà le linee Rossa e Lilla; la seconda sorgerà tra via Lombardi e piazza Massari e sarà utilizzata dalle linee Blu, Rossa e Lilla. Le fermate saranno dotate di pensiline tecnologiche, sistemi di informazione in tempo reale e soluzioni per garantire la piena accessibilità alle persone con mobilità ridotta.

Il progetto del Bus Rapid Transit prevede quattro linee principali. La linea Blu collegherà piazza Aldo Moro a via di Maratona lungo un percorso di circa 5,9 chilometri con 15 fermate. La linea Rossa unirà piazza Aldo Moro a via Aquilino, sviluppandosi per circa 7 chilometri e collegando il centro storico con i quartieri sud-orientali. La linea Lilla, infine, raggiungerà via Luigi Einaudi, completando la rete di collegamenti tra il centro cittadino e le aree a sud-est di Bari. L’intervento rientra nel più ampio programma di realizzazione del sistema BRT, destinato a riorganizzare il trasporto pubblico cittadino attraverso corsie dedicate e infrastrutture pensate per ridurre i tempi di percorrenza e migliorare l’accessibilità.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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