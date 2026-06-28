Cucina, ricchi di vitamine e alleati della salute: in tavola i crauti

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Ricchi di vitamine e probiotici, oggi in tavola portiamo i crauti. Croccanti, saporiti e protagonisti della tradizione gastronomica del Nord Italia e dell’Europa centrale, i crauti sono molto più di un semplice contorno. Ottenuti dalla fermentazione naturale del cavolo cappuccio finemente affettato, rappresentano uno degli alimenti fermentati più conosciuti e apprezzati, grazie alle loro numerose proprietà nutrizionali. La fermentazione lattica, oltre a conferire ai crauti il caratteristico sapore leggermente acidulo, ne aumenta il valore nutrizionale, trasformandoli in un prezioso alleato per il benessere dell’organismo.

I crauti infatti sono particolarmente ricchi di vitamina C, importante per sostenere il sistema immunitario, favorire la produzione di collagene e proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Contengono inoltre vitamina K, utile per la salute delle ossa e per la corretta coagulazione del sangue, oltre a vitamine del gruppo B coinvolte nel metabolismo energetico. Uno dei principali punti di forza dei crauti è rappresentato dai fermenti lattici naturali che si sviluppano durante la fermentazione. Se consumati non pastorizzati, contribuiscono all’equilibrio del microbiota intestinale, favorendo la digestione e il benessere dell’apparato gastrointestinale. Ricchi di fibre e poveri di calorie, aiutano inoltre a prolungare il senso di sazietà e favoriscono la regolarità intestinale. Non mancano sali minerali come potassio, calcio e magnesio, preziosi per il corretto funzionamento dell’organismo. Va ricordato che i crauti sono spesso conservati in salamoia e possono dunque contenere quantità elevate di sodio, per questo motivo è consigliabile consumarli con moderazione o, se necessario, risciacquarli leggermente prima dell’utilizzo.

Crauti saltati con mele e speck

Per preparare questo piatto fate rosolare in una padella un filo di olio extravergine d’oliva con una cipolla affettata finemente. Aggiungete circa 300 grammi di crauti ben scolati, una mela tagliata a cubetti e 100 grammi di speck a listarelle. Profumate con qualche bacca di ginepro e una spolverata di pepe nero, quindi lasciate cuocere per circa 15 minuti a fuoco dolce, mescolando di tanto in tanto.

Insalata di crauti con ceci e semi tostati

Per una proposta più leggera unite in una ciotola 250 grammi di crauti, 200 grammi di ceci già cotti, una carota grattugiata e qualche foglia di prezzemolo fresco tritato. Condite con olio extravergine d’oliva, succo di limone e una macinata di pepe. Completate con semi di zucca o di girasole leggermente tostati per aggiungere una piacevole nota croccante.