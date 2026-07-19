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I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 18 Luglio 2026 - 12:06
copertina giusta
  • 8 sec

Il ricordo delle vittime della strage dei treni a dieci anni dal disastro. Le mani del clan sulle sale giochi. L’allarme alga tossica. Incendi a Minervino. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 12 luglio. La Puglia si ferma per ricordare le vittime della strage dei treni

Strage treni, il discorso di Decaro: “Chiedo scusa ai pugliesi, viaggiare sicuri è un diritto”

Lunedì 13 luglio. Mani del clan sulle sale giochi a Bari

Mani dei clan su slot e scommesse: arresti e sequestri per 60 milioni di euro

Martedì 14 luglio. Malore a Pane e pomodoro, muore 79enne

Bari, dramma a Pane e Pomodoro: malore in mare. Muore una 79enne di Madonnella

Mercoledì 15 luglio. Alga tossica: quattro bollini rossi

Alga tossica in Puglia, quattro bollini rossi da nord a sud

Giovedì 16 luglio. Brucia la Murgia a Minervino

Rogo nella Murgia, notte di paura e apprensione a Minervino

Venerdì 17 luglio. Bari prepara il piano Caldo: le iniziative

Bari rafforza il Piano Caldo: al via il nuovo servizio con la distribuzione gratuita di acqua

Sabato 18 luglio. Ex Mitiladriatica, il Comune ne chiede la demolizione

Ex Mitiladriatriica a Bari, dopo le polemiche il Comune scrive al Demanio: “Si valuti demolizione ruderi”

Confagriocltura Bari-bati

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