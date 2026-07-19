I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Il ricordo delle vittime della strage dei treni a dieci anni dal disastro. Le mani del clan sulle sale giochi. L’allarme alga tossica. Incendi a Minervino. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 12 luglio. La Puglia si ferma per ricordare le vittime della strage dei treni
Strage treni, il discorso di Decaro: “Chiedo scusa ai pugliesi, viaggiare sicuri è un diritto”
Lunedì 13 luglio. Mani del clan sulle sale giochi a Bari
Mani dei clan su slot e scommesse: arresti e sequestri per 60 milioni di euro
Martedì 14 luglio. Malore a Pane e pomodoro, muore 79enne
Bari, dramma a Pane e Pomodoro: malore in mare. Muore una 79enne di Madonnella
Mercoledì 15 luglio. Alga tossica: quattro bollini rossi
Giovedì 16 luglio. Brucia la Murgia a Minervino
Venerdì 17 luglio. Bari prepara il piano Caldo: le iniziative
Bari rafforza il Piano Caldo: al via il nuovo servizio con la distribuzione gratuita di acqua
Sabato 18 luglio. Ex Mitiladriatica, il Comune ne chiede la demolizione
Ex Mitiladriatriica a Bari, dopo le polemiche il Comune scrive al Demanio: “Si valuti demolizione ruderi”