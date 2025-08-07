Capurso, tutti gli appuntamenti di agosto tra spettacoli, concerti e la Festa della Madonna del Pozzo

Il cartellone estivo del Comune di Capurso prosegue anche ad agosto dopo l’ampia partecipazione di pubblico registrata agli appuntamenti di luglio tra Open Village, La Puglia che ride, Multiculturita Summer Festival e Polpette & Beat, solo per citare alcuni degli appuntamenti più seguiti. Spettacoli, concerti, appuntamenti culturali e momenti di condivisione popoleranno la cittadina alle porte del capoluogo pugliese ad agosto, fino a culminare nella tradizionale Festa Grande in onore della Madonna del Pozzo, cuore identitario e spirituale della comunità capursese.

«Il mese di agosto rappresenta per Capurso un momento centrale della nostra estate, in cui cultura, intrattenimento e spiritualità si intrecciano per dare vita a un cartellone ricco e sentito. Le celebrazioni in onore della Madonna del Pozzo rappresentano il cuore pulsante del cartellone estivo. Non solo un appuntamento religioso, ma anche identitario, che ci lega profondamente alla nostra storia e alle nostre radici. Le iniziative che accompagnano la città verso la Festa Grande sono pensate per tutti: concerti, spettacoli, poesia, momenti di comunità e spiritualità che rendono Capurso viva, accogliente e unita» – Michele Laricchia, Sindaco di Capurso

Il mese si apre con Una sera in balera con Lillo Strillo, in programma venerdì 9 agosto alle ore 21 in piazza Gramsci: una serata all’insegna del divertimento e della musica da ballo, pensata per coinvolgere tutti. Si prosegue mercoledì 14 agosto, sempre in piazza Gramsci alle ore 21, con Voce di donna, un concerto tributo dedicato alle più grandi interpreti della musica italiana: un omaggio potente e suggestivo alle voci femminili che hanno segnato intere generazioni. Venerdì 16 agosto, alle ore 21, torna protagonista la musica live con il concerto delle Sister Queen, che porteranno sul palco di piazza Gramsci tutta l’energia e i ritmi coinvolgenti della dance music. Mercoledì 21 agosto, sempre alle ore 21 in piazza Gramsci, spazio alla parola con Poesie in rete, una serata dedicata al dialetto e alla poesia in vernacolo, per riscoprire insieme radici, voci e identità della Puglia più autentica. Giovedì 22 agosto, alle ore 20:30, ritorna Una sera in balera con Lillo Strillo, ancora una volta nella cornice di piazza Gramsci, per tornare a danzare sotto le stelle.

A chiudere il mese di agosto sarà il momento più atteso da tutta la comunità: la Festa Grande in onore della Madonna del Pozzo, in programma dal 29 agosto al 7 settembre. La celebrazione affonda le sue radici nella storia e nella devozione popolare: si tiene ogni anno nell’ultima domenica di agosto per ricordare il ritrovamento dell’effigie della Madonna, avvenuto il 30 agosto 1705 ad opera di don Domenico Tanzella. Secondo la tradizione, Tanzella fu guarito miracolosamente da un male considerato incurabile dopo aver bevuto l’acqua dell’antico pozzo detto di “Santa Maria”. In segno di gratitudine, fece voto di costruire una chiesa proprio in quel luogo: fu lì che rinvenne una splendida immagine della Vergine Maria, di stile bizantino.

Ad aprire ufficialmente la Festa Grande sarà, venerdì 29 agosto alle ore 20, la processione del quadro, con partenza dalla cappella del Pozzo e arrivo in Piazza Umberto I. A seguire, alle ore 22, il DJ Park Party con i giovanissimi DJ Vibes Project, in programma presso la Villa Comunale. Novità dell’edizione 2025 della Festa Grande, lo spettacolo piro musicale Un Pozzo di Stelle a cura di Fire Light, in programma sabato 30 agosto, alle ore 23, dopo l’Offerta delle Corone festive alla Madonna. Domenica 31 agosto si svolgeranno i due momenti più solenni: al mattino, alle ore 10.30, la processione della Sacra Effige, e in serata, alle ore 22, il tradizionale e suggestivo Corteo Storico con il Carro Trionfale, che attraverserà le vie della città.

Il programma proseguirà lunedì 1° settembre, quando in piazza Gramsci, alle ore 21.30, si terrà lo spettacolo comico di Uccio De Santis. Sabato 6 settembre, alle ore 20, con partenza dalla Chiesa del Pozzo, spazio alla memoria con la rievocazione storica del rinvenimento dell’affresco della Madonna del Pozzo, che si concluderà presso il sagrato della Basilica. Gran finale domenica 7 settembre, ancora una volta in piazza Gramsci alle ore 21, con il concerto dei Gemelli di Guidonia, offerto dal Comune di Capurso.

Il cartellone dell’estate 2025 del Comune di Capurso proseguirà anche a settembre, con nuovi appuntamenti dedicati alla cultura e alla valorizzazione del territorio. L’elenco completo delle attività, in costante aggiornamento, è disponibile sulla pagina Facebook ufficiale e sul sito istituzionale del Comune di Capurso:https://www.comune.capurso.bari.it/.

Per ulteriori dettagli sulle celebrazioni di agosto in preparazione alla Festa della Madonna del Pozzo, è possibile consultare il seguente link: https://www.madonnadelpozzo.org/it/verso-la-festa-della-madonna-del-pozzo-2/