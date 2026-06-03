Alimentazione sana e prevenzione, a Bari via al progetto “Cibo Oro”

Annunci

Promuovere corretti stili di vita, una sana alimentazione e la cultura della prevenzione coinvolgendo studenti, famiglie e cittadini. Con questo obiettivo è stato presentato a Palazzo di Città il progetto “Cibo Oro”, nato dalla collaborazione tra il Municipio II di Bari, la Lilt Bari e Coldiretti Bari. L’iniziativa è stata illustrata dalla presidente del Municipio II Alessandra Lopez, dall’assessore comunale alla Conoscenza Vito Lacoppola, dal direttore di Coldiretti Puglia Pietro Piccioni e dai rappresentanti della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Per l’occasione è stato sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla creazione di una rete dedicata alla promozione di corretti stili alimentari, alla prevenzione sanitaria e al benessere della comunità. Il progetto prevede l’organizzazione di eventi, incontri formativi e laboratori rivolti in particolare ai giovani e agli anziani residenti nel territorio del Municipio II. Tra le attività in programma anche percorsi dedicati alla conoscenza dei prodotti agricoli a chilometro zero, della filiera corta e dell’agricoltura biologica, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una corretta alimentazione.

Spazio anche ai temi della prevenzione e della diagnosi precoce, con iniziative informative in ambito oncologico e l’organizzazione di screening sanitari. Il primo appuntamento è in programma domani, 4 giugno, al mercato contadino di Coldiretti in via Bernardini, traversa di via Amendola. Alla giornata, intitolata “Agricoltura, cibo, salute, prevenzione e movimento”, prenderanno parte oltre 200 studenti delle scuole del territorio.

Nel corso dell’evento saranno allestiti stand informativi della Lilt Bari e spazi dedicati alle attività educative e ludiche per i più piccoli. Presenti anche altre realtà associative del territorio che contribuiranno ad animare la manifestazione con iniziative legate ai temi della salute, dell’alimentazione e del benessere. L’obiettivo del progetto è costruire un percorso stabile di educazione alla salute e alla prevenzione, favorendo una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita e sul ruolo dell’alimentazione nella tutela della salute.