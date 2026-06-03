Carabinieri, arriva “Saetta”: il cane robot che scova gli esplosivi e bonifica gli ordigni a Bari

Annunci

​Il Comando Provinciale Carabinieri di Bari, con l’obiettivo di garantire gli standard di sicurezza del personale operante migliorandone l’efficacia operativa, si è dotato del suo primo cane robot, novità assoluta per la Puglia, il quale è stato presentato questa mattina alle ore 11:30 presso la sede dell’Arma di Lungomare Nazario Sauro.

Nella livrea “Saetta” (prodotto dalla statunitense “Boston Dynamics”, società specializzata nella progettazione/realizzazione di droidi a livello mondiale) ricorda le fiancate delle autovetture di pronto intervento, con la tradizionale livrea blu e rossa dell’Arma dei Carabinieri, ed è stato assegnato al Nucleo Artificieri di Bari (che opera di sovente anche nelle province di Foggia e Bat). Controllato da un tablet a distanza (fino a 150 metri), potrà muoversi anche su terreni impervi e non percorribili dai normali veicoli ruotati o cingolati. In virtù dell’ausilio del cane robot e sfruttando le sue spiccate capacità di mobilità come quelle di salire e scendere da rampe di scale ed aprire autonomamente porte, sarà possibile effettuare, in sostituzione dei militari specializzati, attività di ricognizione e espletare compiti anti sabotaggio.

“Saetta” potrà mappare luoghi attraverso avanzatissimi sistemi di rilevazione laser e termici, evidenziando la presenza di minacce e individuando, con l’ausilio di strumentazione dedicata, le più fievoli tracce di esplosivo e di agenti chimici e radiologici. Il cane robot opererà con il proprio braccio robotico per asportare ordigni, compresi i grossi petardi inesplosi che, specialmente a Capodanno, minacciano l’incolumità dei cittadini nelle aree urbane. Infine, sarà in grado di rifornire equipaggiamenti i militari impossibilitati a muoversi e dare la possibilità di assumere decisioni in maniera sempre aderente, grazie all’acquisizione diretta e costante di immagini ed altre informazioni di rilievo dall’area di intervento.

​Inoltre, rappresenta un fondamentale passo in avanti nella modernizzazione delle dotazioni tecnologiche dell’Arma, pensato per incrementare gli standard di sicurezza complessivi e, soprattutto, per tutelare l’incolumità del personale operante in scenari ad alto rischio e fornire un risposta sempre più tempestiva, efficace e sicura alle esigenze delle comunità. ​​Il quadrupede robotico, un concentrato di alta ingegneria e intelligenza artificiale, è stato specificamente configurato per supportare i Carabinieri Artificieri nelle attività più delicate.​

Con l’introduzione del cane robotico, il Comando Provinciale di Bari conferma l’attenzione posta dall’Arma per la ricerca e lo sviluppo in tema di nuove tecnologie.