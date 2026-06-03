MERCOLEDì, 03 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,781 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,781 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, al via “Calma e gesso”: concorso per bambini al Giovanni XXIII

Ogni bambino potrà partecipare con una sola decorazione

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Giugno 2026 - 09:09
calma e gesso
  • 2 min
Annunci

fal


Da dispositivo per lesioni, fratture o distorsioni a superficie per liberare la propria creatività. All’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari prende il via “Calma e gesso”, il concorso rivolto ai bambini e ai ragazzi con apparecchio gessato che trasforma il periodo della convalescenza in un’occasione di gioco e partecipazione.
L’iniziativa, nata proprio nel reparto di ortopedia dell’ospedale pediatrico barese nel 2023, è diventata un concorso di carattere nazionale, promosso dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica (Sitop) e rilanciato da tutti i Centri pediatrici aderenti. L’idea del dottor Antonio Colella, dirigente medico del Giovanni XXIII, ha origine dall’osservazione di un gesto molto comune: gessi che, con il passare dei giorni, si riempiono di colori, disegni, dediche e firme lasciate da amici e familiari. Da qui l’opportunità di valorizzare questa spontanea forma di espressione, invitando i piccoli pazienti a personalizzare il proprio apparecchio e a condividere il risultato attraverso un concorso dedicato.
Ogni bambino potrà partecipare con una sola decorazione, inviando fino al 30 settembre, 3 foto del proprio gesso all’indirizzo email calmaegesso23@gmail.com. Nella candidatura dovranno essere indicati l’hashtag #calmaegesso, il nome e cognome del partecipante e un recapito telefonico. La partecipazione è gratuita e le immagini saranno pubblicate sulla pagina Instagram @calmaegesso23 e sul sito ufficiale www.sitop.it.
La giuria premierà le decorazioni che si distingueranno per ingegno, fantasia e impegno. I premi comprendono capi di abbigliamento, ingressi a parchi divertimento, maglie di squadre di calcio e numerosi altri riconoscimenti consultabili sul sito ufficiale del concorso.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Politica

Bari, dirigenti comunali in scadenza. La...

Dallì 1 Giugno sono in proroga nel loro incarico moltissimi importanti...
- 3 Giugno 2026
Dalla città

Bari, al via “Calma e gesso”:...

Da dispositivo per lesioni, fratture o distorsioni a superficie per liberare...
- 3 Giugno 2026
Cronaca

Incendio nella notte a Corato, a...

Intorno alle ore 20:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel...
- 3 Giugno 2026
Dalla città

Compasso d’Oro 2026: la Puglia conquista...

Si è conclusa il 22 maggio scorso, presso l'ADI Design Museum...
- 3 Giugno 2026