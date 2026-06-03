Incendio nella notte a Corato, a fuoco un terrazzo: tre famiglie evacuate

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Intorno alle ore 20:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Corato per un incendio sviluppatosi su un terrazzo di una palazzina situata nel centro storico. Le fiamme hanno interessato numerose masserizie stipate sul terrazzo e, alimentate dal materiale combustibile presente, si sono rapidamente propagate all’edificio adiacente. Sul posto sono intervenute due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Bari, supportate da un’autoscala e da due autobotti. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore a causa della complessità dello scenario operativo. Le strette vie del centro storico e la presenza di alcune impalcature hanno infatti reso particolarmente difficoltoso l’accesso e la movimentazione dei mezzi di soccorso.

L’incendio è stato posto sotto controllo e le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse alle prime luci dell’alba, intorno alle ore 5:00. Non si registrano persone coinvolte o ferite. A titolo precauzionale, tre nuclei familiari sono stati evacuati, mentre sei unità immobiliari sono state dichiarate temporaneamente non agibili. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio.