Morto 13enne in incidente nel Foggiano, indagini in corso

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Si sarebbe trattato di un incidente autonomo, e non di uno scontro con un’auto come appreso in un primo momento, il sinistro stradale nel quale è morto un adolescente a Manfredonia, in provincia di Foggia.

Contrariamente alle prime informazioni, si è appreso che la vittima, di 13 anni, era a bordo come passeggero di un motociclo guidato da un amico di 15 anni, che è rimasto ferito.

L’incidente, stando alla ricostruzione ipotizzata fino ad ora dalla polizia stradale che sta eseguendo i rilievi, potrebbe essere stato provocato dalla velocità sostenuta a cui il mezzo procedeva e a causa di un manovra errata del conducente, forse una impennata. Nessuno dei due, a quanto riferito dalle forze dell’ordine, avrebbe indossato il casco.

A perdere la vita, sempre stando ai primi accertamenti, sarebbe il 13enne passeggero del mezzo, mentre il conducente, un 15enne, è rimasto ferito ed elitrasportato a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sul posto si sarebbero verificati momenti di forte tensione tra i parenti dei due ragazzini, che hanno reso necessario l’intervento delle forze di polizia.