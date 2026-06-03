MERCOLEDì, 03 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,781 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,781 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Morto 13enne in incidente nel Foggiano, indagini in corso

La vittima era a bordo di un motociclo

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Giugno 2026 - 09:15
ambulanza 118
  • 26 sec
Annunci

fal


Si sarebbe trattato di un incidente autonomo, e non di uno scontro con un’auto come appreso in un primo momento, il sinistro stradale nel quale  è morto un adolescente a Manfredonia, in provincia di Foggia.
Contrariamente alle prime informazioni, si è appreso che la vittima, di 13 anni, era a bordo come passeggero di un motociclo guidato da un amico di 15 anni, che è rimasto ferito.
L’incidente, stando alla ricostruzione ipotizzata fino ad ora dalla polizia stradale che sta eseguendo i rilievi, potrebbe essere stato provocato dalla velocità sostenuta a cui il mezzo procedeva e a causa di un manovra errata del conducente, forse una impennata. Nessuno dei due, a quanto riferito dalle forze dell’ordine, avrebbe indossato il casco.

A perdere la vita, sempre stando ai primi accertamenti, sarebbe il 13enne passeggero del mezzo, mentre il conducente, un 15enne, è rimasto ferito ed elitrasportato a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sul posto si sarebbero verificati momenti di forte tensione tra i parenti dei due ragazzini, che hanno reso necessario l’intervento delle forze di polizia.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Politica

Bari, dirigenti comunali in scadenza. La...

Dallì 1 Giugno sono in proroga nel loro incarico moltissimi importanti...
- 3 Giugno 2026
Dalla città

Bari, al via “Calma e gesso”:...

Da dispositivo per lesioni, fratture o distorsioni a superficie per liberare...
- 3 Giugno 2026
Cronaca

Incendio nella notte a Corato, a...

Intorno alle ore 20:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel...
- 3 Giugno 2026
Dalla città

Compasso d’Oro 2026: la Puglia conquista...

Si è conclusa il 22 maggio scorso, presso l'ADI Design Museum...
- 3 Giugno 2026