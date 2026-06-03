MERCOLEDì, 03 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,797 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,797 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Influenza, l’Ema aggiorna i vaccini per la stagione 2026-2027

Confermata l’esclusione del ceppo B/Yamagata

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Giugno 2026 - 14:04
vaccino
  • 2 min
Annunci

fal


L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha aggiornato le raccomandazioni sui ceppi virali da includere nei vaccini antinfluenzali per la stagione 2026-2027, confermando l’esclusione del ceppo B/Yamagata, già assente dalle più recenti strategie vaccinali. La decisione si basa sulle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e sui dati del monitoraggio internazionale dei virus influenzali. Secondo quanto evidenziato dall’Ema, il lineaggio B/Yamagata non viene più rilevato dal marzo 2020 ed è quindi considerato non più rilevante dal punto di vista della salute pubblica.

L’aggiornamento periodico dei vaccini è necessario perché i virus influenzali sono soggetti a continue mutazioni. L’obiettivo è mantenere elevata l’efficacia della protezione contro i ceppi che circoleranno nella prossima stagione. Negli anni precedenti la maggior parte dei vaccini autorizzati era di tipo quadrivalente e comprendeva anche il ceppo B/Yamagata. Per la stagione 2026-2027, invece, i vaccini saranno formulati sulla base di tre ceppi selezionati.

Per i produttori che utilizzano vaccini vivi attenuati o basati su uova, l’Ema raccomanda l’inclusione dei ceppi A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1454/2025 (H3N2) e B/Tokyo/EIS13-175/2025 appartenente al lineaggio B/Victoria. Per i vaccini prodotti con tecnologie cellulari, invece, i ceppi indicati sono A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1415/2025 (H3N2) e B/Pennsylvania/14/2025, anch’esso appartenente al lineaggio B/Victoria. Le nuove indicazioni serviranno alle aziende farmaceutiche per avviare la produzione dei vaccini destinati alla prossima campagna antinfluenzale.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Nazionale

Influenza, l’Ema aggiorna i vaccini per...

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha aggiornato le raccomandazioni sui...
- 3 Giugno 2026
Puglia

Oro rosso di Puglia, la beffa...

È nel vivo in Puglia la campagna cerasicola 2026, con le...
- 3 Giugno 2026
Attualità

Spiagge sostenibili e inclusive, nasce in...

La Regione Puglia lancia "Granello d'Oro", il nuovo riconoscimento dedicato alle...
- 3 Giugno 2026
Dalla città

Alimentazione sana e prevenzione, a Bari...

Promuovere corretti stili di vita, una sana alimentazione e la cultura...
- 3 Giugno 2026