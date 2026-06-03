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Maltempo, tromba d’aria nel Barese: crollano luminarie a Conversano

L'allerta gialla proseguirà almeno sino a questa sera

Pubblicato da: redazione | Mer, 3 Giugno 2026 - 19:23
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  • 2 min
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Un violento peggioramento delle condizioni meteo ha colpito nel pomeriggio Conversano, dove una tromba d’aria accompagnata da forti raffiche di vento, pioggia e grandine ha provocato danni sia nel centro abitato sia nelle campagne circostanti.

Tra le conseguenze più evidenti del maltempo, il crollo di parte delle luminarie installate in piazza Castello in occasione della festa patronale della Madonna della Fonte e della Festa delle Ciliegie, entrambe concluse nella giornata di ieri. Le strutture luminose, piegate dalla forza del vento, sono finite sulle casette in legno utilizzate dagli espositori della sagra. Fortunatamente, al momento dell’evento le strutture erano vuote e non si registrano feriti.

Il maltempo, che secondo quanto emerso dal bollettino della Protezione Civile, proseguirà almeno sino a questa sera con allerta gialla su tutta la Regione, ha provocato anche la caduta di alberi e diversi disagi alla viabilità cittadina a causa della presenza di rami e detriti sulle carreggiate. Particolarmente colpito il comparto agricolo, con danni segnalati ai ciliegeti della zona, nel pieno della stagione produttiva. Le immagini diffuse sui social mostrano archi luminosi deformati dalle raffiche e parti delle installazioni crollate nel centro storico della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per mettere in sicurezza le aree interessate, rimuovere i materiali pericolanti e verificare eventuali ulteriori criticità causate dall’ondata di maltempo. Il sindaco di Conversano, Domenico Lovascio, ha fatto sapere che sono in corso i lavori per il ripristino di corso Domenico Morea. “Voglio ringraziare gli agenti della Polizia Locale, i tecnici comunali e tutti gli operatori che dal primo pomeriggio stanno lavorando senza sosta per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza l’area colpita”, ha concluso.

Foto screen video MeteoOne

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