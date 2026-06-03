Scontro tra ambulanza e auto a Taranto, morta 91enne

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Incidente nella notte a Taranto, dove un’ambulanza e un’auto si sono scontrate in via Umbria. Nell’impatto sono rimaste ferite alcune delle persone coinvolte, ma nessuna in maniera grave. È invece deceduta una donna di 91 anni che si trovava a bordo del mezzo di soccorso e che era già in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dalla Asl Taranto, l’ambulanza era impegnata nel trasporto urgente della paziente, colpita da arresto cardiaco. Al momento dello scontro erano in corso le manovre di rianimazione da parte dell’equipaggio sanitario.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso che hanno preso in carico sia la donna sia le altre persone coinvolte nell’incidente. La 91enne è stata trasportata in codice rosso al Pronto soccorso, dove però i tentativi di rianimazione non hanno avuto esito positivo e ne è stato dichiarato il decesso. La Asl ha precisato che la paziente non avrebbe riportato lesioni riconducibili all’impatto, in quanto immobilizzata su tavola spinale durante il trasporto.

Tra i feriti, un occupante della Mercedes coinvolta nell’incidente ha riportato una prognosi di 10 giorni. Un componente dell’equipaggio dell’ambulanza ha avuto una prognosi di 15 giorni, mentre gli altri due operatori hanno riportato ferite giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 5 giorni. Il conducente dell’auto è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici ed è risultato negativo all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Foto repertorio