Caporalato, dopo la strage dei braccianti mobilitazione della Flai Cgil Puglia: “Servono interventi immediati”

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Si sono concluse dopo circa tre ore le autopsie sui corpi dei quattro braccianti agricoli morti nel rogo del minivan avvenuto lunedì scorso ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Intanto cresce l’attesa per la manifestazione nazionale contro caporalato e sfruttamento in programma il 6 giugno, alla quale parteciperà anche la Flai Cgil Puglia.

L’esame autoptico è stato eseguito nell’obitorio dell’ospedale di Rossano sui corpi del pachistano Waseem Khan, 29 anni, e degli afghani Amin Fazal Khogjani, 28 anni, Ullah Ismat Qiemi, 19 anni, e Safi Iayjad, 27 anni, morti nell’incendio del mezzo che li trasportava. L’incarico è stato affidato dalla Procura di Castrovillari al professor Biagio Solarino dell’Università di Bari e alla sua equipe. Al momento non sono emerse indicazioni sull’esito degli accertamenti. I periti si sono riservati 90 giorni di tempo per depositare la relazione definitiva.

All’esame non erano presenti consulenti nominati dai due indagati, Safeer Ahmed e Ali Raza, accusati di omicidio plurimo pluriaggravato. I legali difensori, Giovanni Brandi Cordasco Salmena e Giulia Montilli, hanno assistito all’avvio delle operazioni riservandosi eventuali ulteriori valutazioni. “Il dottor Solarino e la sua equipe si sono riservati un termine di 90 giorni per depositare la relazione peritale definitiva. Solo allora le risultanze saranno rese note alle parti”, ha spiegato l’avvocata Montilli.

Mentre proseguono le indagini, la tragedia ha riacceso il dibattito sulle condizioni dei lavoratori agricoli e sul fenomeno del caporalato. Per sabato 6 giugno è prevista una manifestazione nazionale ad Amendolara, alla quale aderirà anche la Flai Cgil Puglia, che sta organizzando pullman da tutta la regione. “Non possiamo più accettare disumanità nei confronti dei lavoratori che operano sui campi della nostra terra”, afferma il segretario generale della Flai Cgil Puglia Antonio Ligorio. “Non si tratta di un episodio isolato nella sua ferocia, ma dell’ennesima conseguenza di un sistema che continua a tollerare sfruttamento, caporalato e precarietà”.

Secondo il sindacato, servono interventi immediati su alloggi, trasporti e mercato del lavoro. “È lì che si annidano le principali forme di ricatto e sfruttamento”, sottolinea Ligorio, che punta l’attenzione anche sulle criticità del Decreto Flussi e sulla necessità di utilizzare le risorse disponibili per garantire condizioni di vita e lavoro dignitose ai braccianti. Alla mobilitazione parteciperanno anche il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il segretario generale della Flai Cgil Giovanni Mininni, insieme a delegazioni provenienti da tutta Italia, per chiedere maggiore sicurezza, legalità e tutela dei diritti nel settore agricolo.

Foto repertorio