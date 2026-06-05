Paura a Bari, auto travolge 15enne: trasportata d’urgenza in ospedale

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Paura nel primo pomeriggio a Bari, nel quartiere Japigia, dove una ragazza di 15 anni è stata investita da un’auto. E’ accaduto in via Archimede. Secondo una prima ricostruzione, la giovane aveva appena lasciato la scuola quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta da un’auto condotta da un giovane automobilista che si è fermato per allertare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure alla studentessa prima di trasferirla in codice rosso al Policlinico di Bari. Per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le responsabilità e le circostanze dell’investimento. La ragazza è in prognosi riservata.

Foto repertorio