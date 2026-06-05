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Controlli a raffica nel Barese, identificate 289 persone. Denunciato un uomo

Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato nell'area metropolitana di Bari

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Giugno 2026 - 14:44
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Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato nell’area metropolitana di Bari. Nelle ultime settimane la città di Triggiano è stata interessata da un’intensa attività di prevenzione e monitoraggio del territorio, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, alla verifica delle persone sottoposte a misure restrittive e al controllo delle aree maggiormente frequentate dai cittadini.

L’operazione, disposta dal questore di Bari Annino Gargano nell’ambito delle strategie definite durante il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha coinvolto il centro cittadino, le periferie e alcuni parchi pubblici del comune. Ai controlli hanno preso parte gli agenti della Questura di Bari, supportati dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale” e dal personale della Polizia Scientifica.

Nel corso delle attività sono state identificate 289 persone, di cui 67 già note alle forze dell’ordine. Effettuati inoltre dieci posti di controllo durante i quali sono stati verificati 92 veicoli e contestate due violazioni al Codice della strada. Gli agenti hanno eseguito quattro perquisizioni personali e veicolari. Al termine degli accertamenti una persona è stata denunciata in stato di libertà per detenzione illegale di un coltello.

I controlli hanno riguardato anche cinque esercizi pubblici, tra cui un centro scommesse, per verificare il rispetto delle normative vigenti. Le attività rientrano in un più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio che proseguirà nei prossimi mesi con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità diffusa e rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini. Si ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale responsabilità delle persone coinvolte dovrà essere accertata nelle sedi competenti.

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