Legambiente premia la Puglia, Otranto sul podio delle spiagge più belle d’Italia

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Otranto conquista il podio delle località balneari più belle d’Italia. La cittadina salentina si è classificata al terzo posto nella graduatoria delle Cinque Vele 2026 di Legambiente e Touring Club Italiano, migliorando sensibilmente il risultato dello scorso anno, quando occupava la decima posizione. La classifica, presentata a Venezia in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente insieme alla guida “Il mare più bello”, premia le località che si distinguono per la qualità ambientale, la gestione sostenibile del territorio e la capacità di sviluppare un turismo rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali.

Davanti a Otranto si sono piazzate soltanto Pollica, in provincia di Salerno, e Baunei, in Sardegna. Secondo Legambiente e Touring Club, le località premiate rappresentano modelli virtuosi anche nella capacità di adattarsi agli effetti della crisi climatica, proponendo forme di turismo sostenibile e una valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Nella graduatoria delle venti migliori località marine italiane figurano anche altri quattro comuni pugliesi. Nardò si posiziona al sesto posto, Melendugno al tredicesimo, Vieste al diciassettesimo e Gallipoli al diciottesimo.

Riconoscimenti arrivano anche sul fronte della tutela ambientale. La Puglia si conferma tra le regioni più impegnate nella salvaguardia delle tartarughe marine, con 16 comuni inseriti nell’elenco delle località che hanno aderito al protocollo promosso da Legambiente nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest. La regione è terza in Italia per numero di adesioni, alle spalle di Campania e Calabria. A distinguersi è anche Barletta, che diventa il primo comune italiano “custode del fratino”, il piccolo uccello simbolo degli ecosistemi dunali. Il riconoscimento arriva grazie all’adesione al protocollo promosso da Legambiente attraverso il progetto europeo Life Alexandro, finalizzato alla tutela della specie in Italia e Croazia.

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