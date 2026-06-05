VENERDì, 05 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
89,845 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
89,845 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Legambiente premia la Puglia, Otranto sul podio delle spiagge più belle d’Italia

Nell'ambito della graduatoria "Cinque Vele"

Pubblicato da: redazione | Ven, 5 Giugno 2026 - 14:44
Porto Otranto
  • 2 min
Annunci

fal


Otranto conquista il podio delle località balneari più belle d’Italia. La cittadina salentina si è classificata al terzo posto nella graduatoria delle Cinque Vele 2026 di Legambiente e Touring Club Italiano, migliorando sensibilmente il risultato dello scorso anno, quando occupava la decima posizione. La classifica, presentata a Venezia in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente insieme alla guida “Il mare più bello”, premia le località che si distinguono per la qualità ambientale, la gestione sostenibile del territorio e la capacità di sviluppare un turismo rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali.

Davanti a Otranto si sono piazzate soltanto Pollica, in provincia di Salerno, e Baunei, in Sardegna. Secondo Legambiente e Touring Club, le località premiate rappresentano modelli virtuosi anche nella capacità di adattarsi agli effetti della crisi climatica, proponendo forme di turismo sostenibile e una valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Nella graduatoria delle venti migliori località marine italiane figurano anche altri quattro comuni pugliesi. Nardò si posiziona al sesto posto, Melendugno al tredicesimo, Vieste al diciassettesimo e Gallipoli al diciottesimo.

Riconoscimenti arrivano anche sul fronte della tutela ambientale. La Puglia si conferma tra le regioni più impegnate nella salvaguardia delle tartarughe marine, con 16 comuni inseriti nell’elenco delle località che hanno aderito al protocollo promosso da Legambiente nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest. La regione è terza in Italia per numero di adesioni, alle spalle di Campania e Calabria. A distinguersi è anche Barletta, che diventa il primo comune italiano “custode del fratino”, il piccolo uccello simbolo degli ecosistemi dunali. Il riconoscimento arriva grazie all’adesione al protocollo promosso da Legambiente attraverso il progetto europeo Life Alexandro, finalizzato alla tutela della specie in Italia e Croazia.

Foto Freepik

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

A Corato il volontariato sposta gli...

Due giorni di incontri, stand espositivi e talk aperti alla città....
- 5 Giugno 2026
Attualità , Bari , Primo Piano

Bari, il Comune affida temporaneamente lo...

A seguito della scadenza della concessione quinquennale e della conseguente restituzione...
- 5 Giugno 2026
Dalla città

L’arma dei carabinieri festeggia 212 anni:...

Domani 6 giugno, in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 43...
- 5 Giugno 2026
Attualità

Nuovo ospedale Monopoli-Fasano, al via i...

Tutto è pronto per il trasferimento al nuovo ospedale Monopoli-Fasano. La...
- 5 Giugno 2026