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Bari, degrado in via Pisanelli: l’allarme dei residenti

Tra rifiuti e giacigli improvvisati: la denuncia

Pubblicato da: redazione | Sab, 6 Giugno 2026 - 14:23
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  • 33 sec
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Continua a crescere la preoccupazione dei residenti e dei commercianti di via Pisanelli, all’angolo con corso Benedetto Croce, dove da tempo si ripetono situazioni di forte disagio sociale che incidono sulla vivibilità e sul decoro urbano.

Le immagini documentano una condizione ormai divenuta quotidiana: giacigli improvvisati sui marciapiedi, rifiuti abbandonati e spazi pubblici sottratti alla normale fruizione di pedoni, famiglie e attività commerciali. “Una situazione che genera malcontento e preoccupazione tra i cittadini – afferma il consigliere del Municipio 2 Luigi Intranó – soprattutto tra i genitori costretti a spiegare ai propri figli scene di degrado che si ripresentano giorno dopo giorno. I residenti chiedono interventi concreti e strutturali, che sappiano coniugare il doveroso sostegno alle persone in difficoltà con il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente decoroso, sicuro e dignitoso. Il problema non può essere ignorato né affrontato soltanto in chiave emergenziale: servono risposte coordinate tra servizi sociali, istituzioni e forze competenti. Il quartiere merita maggiore attenzione e rispetto, così come meritano rispetto le persone che vi abitano e coloro che vivono situazioni di fragilità. Ignorare il problema significa lasciar crescere il disagio per tutti”.

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