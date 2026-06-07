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Bari, monopattini elettrici nelle zone pedonali: “Mio figlio investito mentre giocava”

Il racconto da San Girolamo

Pubblicato da: redazione | Dom, 7 Giugno 2026 - 16:06
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“Questo è quello che è successo a mio figlio sul waterfront mentre giocava, investito da uno su di un monopattino che correva a 50 km/h , ed è scappato via senza prestare alcun tipo di soccorso . Giudicate voi se questo è normale!” Inizia così il racconto denuncia di un padre che ha pubblicato nel gruppo di quartiere le immagini delle ferite riportate dal figlio.
“Ditemi voi se è normale che l’amministrazione si sia dimenticata completamente di questo quartiere. Dove sono i presidi delle forze dell’ordine ?
Siamo in tanti qui  e c’è bisogno di far rispettare le leggi in vigore  e spetta solo alle forze dell’ordine fare questo , non a me oppure a qualcun altro, non è la giungla !!
Deve per forza succedere l’inevitabile prima che l’amministrazione o lo Stato si facciano vivi ? La sera è terra di nessuno, auto contromano sulla zona pedonale, motocicli che fanno le gare di velocità sulla ciclabile , minorenni su monopattini che sfrecciano a 45/50 km/h , rigorosamente senza casco e senza targa , e voi dove siete ??
Avete montato delle telecamere , finanziate anche dalle mie tasse , funzionano ? Le vede qualcuno ? O sono solo lì come deterrente?”.

Il Comitato di quartiere si è mobilitato per chiedere all’amministrazione un rapido intervento.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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