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Bari, vandali distruggono i cartelli sistemati dagli alunni: caccia ai responsabili

Erano stati realizzati e posizionati dagli studenti e dall'associazione Amichi di Michele Visaggi a Largo Due Giugno

Pubblicato da: redazione | Dom, 7 Giugno 2026 - 16:48
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L’associazione “AMICHI di Michele Visaggi” che svolge da anni attività educativa nelle scuole, anche con la Polizia Locale, previa autorizzazione comunale, aveva installato nel Parco 2 Giugno a Bari dei cartelli indicativi realizzati con tanto “amore ed impegno” da ragazzi della scuola primaria.

Ignoti la scorsa notte li hanno staccati ed alcuni distrutti. “È un atto di pura inciviltà e mancanza di rispetto delle “cose di tutti” oltre che una spregevole offesa al lavoro dei nostri piccoli ragazzi nelle scuole. Sono convinto – spiega il comandante della polizia locale Michele Palumbo – che l’associazione anche con l’aiuto nostro e dei docenti delle scuole ne realizzeranno di nuovi per sostituire i cartelli vandalizzati. La Polizia Locale sta comunque verificando la videosorveglianza della zona per individuare i responsabili degli atti vandalici”.

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