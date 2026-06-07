Marchio “Mango” anche nei Coin: accordo anche in provincia di Bari

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Coin avvia una nuova fase di rilancio con un aumento di capitale fino a 30 milioni di euro e una partnership strategica con Mango, che prevede l’ingresso del brand in 22 negozi della rete, con le prime aperture già dall’autunno 2026. Le prime 8 si concentreranno interamente nei Coin di Milano, Bari, Roma (nelle sedi di San Giovanni e Cinecittà), Catania, Firenze, Piacenza e Vicenza.

Le restanti location verranno inaugurate progressivamente nel corso del 2027. L’operazione sostiene il piano di trasformazione del gruppo, con investimenti dedicati al rinnovamento degli store e allo sviluppo del nuovo modello di business, mentre Mango investirà direttamente nella rete Coin con un piano di aperture progressivo su scala nazionale. “L’accordo con Mango non è un punto di arrivo, ma il primo, importante capitolo di una nuova strategia. Altri brand internazionali hanno già scelto e sposato il progetto di Coin e si apprestano a fare il loro ingresso ufficiale nei nostri negozi nei prossimi mesi, sottolinea a Matteo Cosmi, amministratore delegato di Coin. “La partnership con Mango riflette la solidità del progetto industriale e della visione strategica che il consiglio di amministrazione ha sostenuto con convinzione”, rileva il presidente di Coin, Roberto Rondelli aggiungendo che “l’aumento di capitale deliberato dagli azionisti ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente questa traiettoria, dotando l’azienda delle risorse necessarie per accelerare il rinnovamento della rete e la trasformazione del business model”.

(foto Augusto- Wikimedia commons)