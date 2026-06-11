Cartoni di pizza e bottiglie ovunque: il degrado estivo che esaspera i quartieri di Bari

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L’arrivo dell’estate, per molti quartieri di Bari, non coincide solo con la bella stagione ma anche con il ritorno puntuale di un fenomeno odioso: il degrado da movida selvaggia sotto le finestre delle abitazioni private. A lanciare l’ennesimo grido d’allarme è un residente esasperato del quartiere Japigia nella community Sei di Japigia se…, portavoce di una situazione che si ripete quasi ogni sera in un parcheggio cittadino, trasformato regolarmente in un punto di ritrovo notturno e, sistematicamente, in una discarica a cielo aperto.

“Nulla in contrario con il fatto che i giovani si riuniscano”, premettono i residenti, “se non fosse che al termine della serata il risultato è indecoroso: cartoni di pizza, bottiglie di vetro, confezioni di plastica e rifiuti di ogni genere abbandonati ovunque”. Le immagini raccolte dagli abitanti della zona parlano da sole e mostrano uno scenario desolante, reso ancora più assurdo da un dettaglio inaccettabile: i bidoni della spazzatura si trovano a pochissimi metri di distanza dai punti in cui i rifiuti vengono gettati per terra.

Nonostante le numerose segnalazioni inoltrate alla Polizia Locale e ai canali di Amiu Puglia, la situazione non ha registrato alcun miglioramento concreto. “Francamente faccio fatica a comprendere come si possa lasciare sporco sotto casa degli altri. Io non mi sognerei mai di farlo”, commenta amareggiato un cittadino della zona. Con l’inizio di giugno la pazienza dei residenti è ormai terminata. La richiesta alle autorità è quella di un intervento deciso, che vada oltre la semplice pulizia straordinaria del mattino: servono controlli serali mirati, sanzioni severe contro l’abbandono illecito e l’installazione di sistemi di videosorveglianza per scoraggiare i frequentatori incivili.