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Bari, il Policlinico conquista l’Europa grazie al prof. Gesualdo: è nel gotha della nefrologia

Gesualdo entra nel Council della european renal association

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Giugno 2026 - 16:35
Prof. Loreto Gesualdo
  • 27 sec
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Arriva dal Policlinico di Bari un riconoscimento di rilievo per la nefrologia italiana: il professor Loreto Gesualdo è stato eletto membro del Council della European Renal Association per il mandato 2026-2029.
Gesualdo è direttore dell’unità operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto del Policlinico di Bari e professore ordinario di Nefrologia all’Università degli Studi di Bari. La sua elezione lo porta a far parte dell’organo di governo della più grande società europea di nefrologia, che conta oltre 30.000 membri in più di 140 Paesi. Il Council si occupa delle linee guida cliniche e delle best practice, dei programmi di formazione e delle priorità di ricerca nel settore.
“È un onore rappresentare l’Italia nel Council ERA. Il mio obiettivo è rafforzare la formazione dei giovani nefrologi e portare l’esperienza dei centri italiani sui tavoli europei, in particolare su glomerulonefriti, CKD e trapianto”, ha dichiarato il professor Gesualdo.
Il suo percorso scientifico parla da solo: oltre 700 pubblicazioni all’attivo e un posto nella classifica Stanford-Elsevier tra il top 2% degli scienziati al mondo. Coordina inoltre il gruppo di ricerca di Nefrologia presso l’Università di Bari.

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