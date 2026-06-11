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Bari, incidente sulla statale 16: traffico in tilt tra Carrassi e Poggiofranco

Segnalati rallentamenti

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Giugno 2026 - 17:34
traffico tangenziale
  • 35 sec
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fal


Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla statale 16, in direzione nord, nel tratto compreso tra le uscite 12 Carrassi e 11 Poggiofranco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bari per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area.
Il sinistro sta causando rallentamenti nel tratto interessato. Chi è in viaggio in direzione nord sulla statale 16 è invitato a prestare attenzione e, se possibile, a valutare percorsi alternativi per evitare code.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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