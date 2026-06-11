Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla statale 16, in direzione nord, nel tratto compreso tra le uscite 12 Carrassi e 11 Poggiofranco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bari per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area.
Il sinistro sta causando rallentamenti nel tratto interessato. Chi è in viaggio in direzione nord sulla statale 16 è invitato a prestare attenzione e, se possibile, a valutare percorsi alternativi per evitare code.
Bari, incidente sulla statale 16: traffico in tilt tra Carrassi e Poggiofranco
Segnalati rallentamenti
Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla statale 16, in direzione nord, nel tratto compreso tra le uscite 12 Carrassi e 11 Poggiofranco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bari per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area.
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Bari, Leccese accelera: 16 milioni dall’avanzo...
Sedici milioni di euro subito, senza aspettare i tempi ordinari della...
Bari, il Policlinico conquista l’Europa grazie...
Arriva dal Policlinico di Bari un riconoscimento di rilievo per la...
Bari, incidente sulla statale 16: traffico...
Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla statale 16,...
Bari sotto l’acqua: pioggia e grandine...
Un nubifragio si sta abbattendo su Bari in questi minuti. Pioggia...