Bari, incidente sulla statale 16: traffico in tilt tra Carrassi e Poggiofranco

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Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla statale 16, in direzione nord, nel tratto compreso tra le uscite 12 Carrassi e 11 Poggiofranco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Bari per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area.

Il sinistro sta causando rallentamenti nel tratto interessato. Chi è in viaggio in direzione nord sulla statale 16 è invitato a prestare attenzione e, se possibile, a valutare percorsi alternativi per evitare code.