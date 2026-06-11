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Bari sotto l’acqua: pioggia e grandine stanno paralizzando la città

Strade allagate e circolazione in tilt

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Giugno 2026 - 17:04
Pioggia Bari
  • 54 sec
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fal


Un nubifragio si sta abbattendo su Bari in questi minuti. Pioggia intensa e grandine si stanno rovesciando sulla città, le strade si stanno allagando e la circolazione è in tilt in diverse zone. Gli automobilisti sono costretti a rallentare o a cercare percorsi alternativi per evitare le aree più colpite.
Il maltempo non arriva inaspettato: le previsioni avevano già segnalato per oggi un rapido peggioramento, fortunatamente di carattere temporaneo. Le temperature elevate di questi giorni hanno creato le condizioni ideali per lo sviluppo di fenomeni temporaleschi intensi, tipici di questo periodo dell’anno.
La situazione dovrebbe rientrare presto nella normalità. Nel fine settimana il tempo torna sereno e le temperature risalgono.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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