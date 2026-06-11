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Bari, Leccese accelera: 16 milioni dall’avanzo di bilancio subito per manutenzioni e scuole

"La città non può aspettare"

Pubblicato da: redazione | Gio, 11 Giugno 2026 - 17:46
Vito Leccese inaugurazione Vivante
  • 2 min
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Sedici milioni di euro subito, senza aspettare i tempi ordinari della burocrazia. È quello che ha chiesto il sindaco di Bari Vito Leccese, che oggi ha sollecitato con urgenza le variazioni di bilancio necessarie a rendere immediatamente disponibili le risorse emerse dal Rendiconto di Gestione, approvato dal Consiglio comunale due giorni fa, martedì 9 giugno.
Si tratta dell’avanzo libero di amministrazione: 16 milioni di euro che il sindaco vuole mettere a terra subito, senza attendere la manovra di riequilibrio e assestamento prevista per la fine di luglio. I fondi sarebbero destinati a manutenzioni ordinarie e straordinarie su strade, marciapiedi, scuole, aree verdi e mercati comunali.
Una scelta che, se confermata, sarebbe senza precedenti per Palazzo della Città: utilizzare gli strumenti già disponibili per anticipare gli interventi più urgenti, invece di seguire i tempi ordinari della programmazione finanziaria.
“Quando la città richiede interventi, una scuola ha bisogno di manutenzione o un quartiere chiede attenzione sul verde pubblico, i cittadini non guardano il calendario delle procedure amministrative, chiedono risposte ed è giusto che sia così. È il motivo per cui ho chiesto agli uffici di anticipare queste risorse accelerando la procedura. Sarebbe la prima volta che il Comune percorre questa strada, ma amministrare significa anche avere il coraggio di innovare le prassi quando l’interesse pubblico lo richiede. La burocrazia è indispensabile per garantire regole e trasparenza, ma non può trasformarsi in un ostacolo quando ci sono problemi concreti da risolvere. Il tempo, in questi casi, è una risorsa preziosa quanto gli investimenti economici”, ha dichiarato il sindaco Leccese.

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