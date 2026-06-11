Bari, arrivano le pensiline del Brt: partito il montaggio lungo le nuove linee della città

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Prende forma anche nelle fermate il progetto del Bus Rapid Transit, il sistema destinato a rafforzare il trasporto pubblico urbano attraverso quattro linee dedicate. In questi giorni sono iniziate le operazioni di montaggio delle nuove pensiline che accompagneranno il percorso del BRT lungo oltre 23 chilometri di rete.

I primi interventi hanno interessato le fermate della linea Verde in via Caldarola, condivisa con la linea Rossa, e in via Brigata Regina. Da questa mattina i lavori sono proseguiti anche in via Magna Grecia, lungo il tracciato della linea Rossa. L’installazione seguirà progressivamente il percorso delle diverse linee fino a raggiungere il centro cittadino.

Le nuove strutture rappresentano uno degli elementi più riconoscibili dell’intero sistema BRT. Oltre a offrire riparo ai passeggeri in attesa, saranno infatti dotate di una serie di servizi tecnologici pensati per migliorare l’esperienza di viaggio. In totale sono previste 83 pensiline: 72 con copertura superiore e 11 configurate come sedute tecnologiche informatizzate. Tutte saranno equipaggiate con sistemi di videosorveglianza, diffusione sonora, accesso wi-fi e display informativi integrati nei totem di fermata, attraverso i quali saranno trasmesse informazioni sul trasporto pubblico e sul servizio Bus Rapid Transit.

La linea Verde, che attraversa la città da est a ovest, è stata progettata come collegamento trasversale lungo la seconda mediana urbana. Il percorso serve aree densamente abitate e raggiunge punti di interesse come il Campus Universitario. Il capolinea è previsto in via Aquilino, nelle vicinanze della sede della Regione Puglia, in condivisione con la linea Rossa. Da qui il tracciato si sviluppa attraverso diverse arterie cittadine fino a raggiungere via di Maratona, dove è situato l’altro capolinea.

Per quanto riguarda lo stato dei lavori, risultano già completate le corsie dedicate in via Aquilino, via Toscanini, via Loiacono e via Caldarola. Gli interventi hanno inoltre interessato il ponte Padre Pio, via Omodeo, viale Pasteur, il sottovia Giuseppe Filippo, via Brigata Regina, corso Vittorio Veneto, viale Vittorio Emanuele Orlando, via Bisignani, via Portoghese e via di Maratona. Proprio in quest’ultima strada è attualmente in corso il cantiere per la realizzazione del capolinea. Le prossime fasi riguarderanno il completamento della carreggiata BRT tra via Omodeo e viale Pasteur e l’allestimento delle fermate ancora mancanti.

Le pensiline sono state progettate con una struttura in tubolari d’acciaio rivestita da una lamiera in alluminio bianca. Il disegno richiama la sagoma di un autobus attraverso una linea continua che si sviluppa fino a trasformarsi in seduta. La scelta del bianco punta a valorizzare l’identità cromatica delle quattro linee – Blu, Rossa, Verde e Lilla – e a favorire l’inserimento delle strutture nei diversi contesti urbani.

Sono previste tre diverse tipologie di fermata: una versione standard da 9,45 metri destinata alla maggior parte delle fermate intermedie, una versione doppia da 17,30 metri per i capolinea e una versione semplificata da 3,60 metri senza copertura, pensata per gli spazi più stretti dove la presenza di una struttura più ampia potrebbe creare ostacoli ad abitazioni, attività commerciali o uffici pubblici.

Tra le dotazioni previste figurano telecamere per la videosorveglianza, impianti di diffusione sonora, pulsanti di emergenza collegati al call center e compatibili con apparecchi acustici per persone sorde o ipoudenti, access point wi-fi, monitor per messaggi pubblicitari o istituzionali e pannelli a messaggio variabile con informazioni in tempo reale su orari e tempi di attesa.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’accessibilità. Ogni fermata sarà dotata di percorsi e mappe tattili per persone ipovedenti, mentre l’illuminazione sarà garantita da sistemi a led. Per facilitare l’accostamento dei mezzi e la salita e discesa dei passeggeri saranno inoltre realizzati cordoli sagomati in corrispondenza delle banchine.