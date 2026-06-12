Una tragedia ha scosso il pomeriggio del quartiere Carrassi a Bari. Una giovane studentessa è stata trovata priva di vita all’interno del suo appartamento. La scoperta del corpo ha fatto scattare immediatamente l’allarme e sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi di rito e ricostruire le ultime ore di vita della ragazza. Secondo i primissimi accertamenti condotti sul corpo dai medici legali, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali.
Tragedia a Bari: studentessa trovata senza vita in casa, l’ipotesi è di un malore improvviso
Nel quartiere Carrassi
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